Barceló Bávaro Beach - Adults Only premiado con el National Pool 2019 Comunicae

lunes, 18 de marzo de 2019, 08:08 h (CET) Los prestigiosos premios Cristal International Standars Global Awards 2019 reconocen a Barceló Bávaro Beach - Adults Only con el galardón National Pool Cristal, se ha posicionado como un organismo de referencia en el sector turístico que regula y avala el manejo de salud e higiene, específicamente para las industrias hoteleras. Su propósito, es sencillamente ayudar a manejar, monitorear, controlar y evaluar el funcionamiento de las instalaciones recreativas para ofrecerles a los huéspedes agua y alimentos sanos y seguros para el consumo.

Los premios Cristal International Standars Global Awards, son reconocimientos obtenidos tras la rigurosa evaluación de más de 250 puntos de control, los módulos que ofrece la organización y las puntuaciones acumuladas en todas las auditorias efectuadas. Los galardones, engloban a todos los servicios que ofrece el hotel.

Cuando una instalación muestra un alto nivel constante de buenas prácticas en gestión de riesgos, es publicada en esta lista de hoteles; Un buen ejemplo de ello, que cumple con los parámetros principales e indicadores de los prestigiosos premios Cristal International Standars Global Awards, es el hotel Barceló Bávaro Beach Adults Only, quien gracias a sus rigurosos procesos en materia de seguridad, agua de sus piscinas y el entorno que las rodea, es galardonado con el National Pool que supone un reconocimiento más para la cadena hotelera española, siempre a la vanguardia de los mejores sistemas y calidades en pro del bienestar y tranquilidad de sus clientes.

Para Cristal International, El galardón, supone un importante logro y demuestra el compromiso asumido por Barceló Bávaro Beach – Adults Only como parte esencial de su día a día.

Acerca de Barceló Bávaro Beach - Adults Only

Barceló Bávaro Beach – Adults Only, situado dentro del complejo Barceló Bávaro Grand Resort, ha sido recientemente reconocido con el premio National Pool de los premios Cristal International Standars Global Awards 2019.El hotel cuenta con 589 habitaciones, representa un exclusivo concepto vacacional con una de las mejores playas del mundo, con 2 km de fina arena blanca protegida por un arrecife de coral que hace que el mar se convierta en una piscina natural. Además, ofrece un servicio todo incluido donde el cliente puede disfrutar de la mejor gastronomía en sus bares y restaurantes, actividades acuáticas, U-Spa de última generación, Casino 24h y un centro comercial compuesto por más de 40 tiendas.

Acerca de Barceló Hotel Group

Barceló Hotel Group, la división hotelera del Grupo Barceló, es la 2ª cadena de España y la 29ª más grande del mundo. Actualmente cuenta con 251 hoteles urbanos y vacacionales de 4 y 5 estrellas, y más de 55.000 habitaciones, distribuidos en 22 países y comercializados bajo cuatro marcas: Royal Hideaway Luxury Hotels & Resorts, Barceló Hotels & Resorts, Occidental Hotels & Resorts y Allegro Hotels.

