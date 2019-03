Primer aniversario del programa radial, “Atrapados por el Texto” “A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara una gota” Carlos Javier Jarquín

sábado, 16 de marzo de 2019, 09:46 h (CET) Madre Teresa de Calcuta (1910-1997), Premio Nobel de la Paz (1979) Sumamente es asombroso el avance tecnológico que constantemente vivimos explorando, la comunicación actual es de elegancia esplendorosa, penosamente gran cantidad de la población desperdicia la oportunidad de enriquecerse dulcemente en conocimientos, son abundantes las opciones que tenemos para compartir ideas y cómodamente lo podemos hacer desde cualquier lugar del mundo.

Amalia Beatriz Arzac, nació en Buenos Aires, Argentina, es poeta, escritora, critica literaria, contadora pública, conductora, guionista, productora, directora y creadora del programa “Atrapados por el Texto”. Dirigido para todo publico, se abordan diferentes temas, “sobre todo los de corte existencialista” es un programa para hacer engrandecer el pensamiento del oyente, difundir arte, literatura y cultura a nivel mundial. Su maravilloso contenido ha dejado huella, “Atrapados por el Texto”, se ha mencionando en dos libros, la escritora cubana Aymee Corominas, lo mencionó en su libro “Los colores de mi tierra”, publicado en diciembre (2018), también lo ha mencionado la escritora de Argentina, Marta Ledri en su novela “Agus”.

Atrapados por el Texto “Atrapados por el Texto”, es un programa nacido el 20 de marzo de 2018, al respecto Amalia dice: “Es un íntimo sueño personal, un sueño que albergaba en mi mente y mi corazón desde hacía mucho tiempo antes. Al pensar un tema lo hacía desde la mayor cantidad de facetas posibles, desde las distintas perspectivas y sentía la necesidad de plasmarlo al exterior desde algún formato. En ese momento, surge la posibilidad de realizar un programa de radio en la radio donde yo colaboraba como declamadora y también aportando mis letras, Top Radio Online, cuya directora es Yolanda Quiroz. Quien enseguida comienza a estimularme para que lo realice y poner a mi disposición un espacio en la radio, brindándome total libertad de acción”.

¿Porqué el nombre de Atrapados por el Texto?. Amalia: -La idea es que tengamos una lectura de lo más amplia de cada tema ya que la intención es ser un disparador para el libre pensamiento del oyente, de allí que hemos incorporado una gama de colaboradores que libremente nos manifiestan su mirada o lectura del tema, sin la pretensión de orientar el pensamiento de nadie […]. El título del programa, pasa más allá de la literatura o las letras, ya que para mí todo es texto, si bien la palabra texto la asociamos a la literatura, también la asocio a la vida misma, ya que hablamos textualmente, pensamos textualmente, recordamos en forma textual, etc; todo se ordena desde el texto.

Colaboradores Amalia, en todo este año ha contado con la presencia de excelentes colaboradores profesionales de diferentes países, ellos siempre están cautivando al oyente con contenido reflexivo e inspirador, cada uno de ellos tiene su propio “espacio”. Por ejemplo: Claudio J. Bachur (Arg.), es escritor, abogado y maestro su segmento es “Un Cafecito con Claudio” él siempre nos brinda contenido reflexivo.

Omar Martínez González (Cuba), es ingeniero y escritor. Su espacio se titula: “Un viento habanero”, cada tema que aborda siempre nos deja ese exquisito sabor de meditación.

Fernando José Martínez Alderete (Mex.), es actor, escritor y locutor. Su segmento es: “El halcón azul”, “con una mirada analítica y de investigación nos presenta cada semana el tema tratado”. Chus Castro (Esp.), es maestro, poeta y escritor, su espacio es “La Palestra”, su aporte es comprometido con lo social, “no muestra el revés de la trama, también nos aporta el humor que cada tema trae y su lado positivo, también”.

Sylvia Ovington (Arg.), es escritora, declamadora, profesora en Ciencias jurídicas, políticas y sociales, su espacio es: “A mi manera”, trae un pantallazo desde un aspecto socio-cultural y artístico del tema”. Juan Ignacio Campisi (Arg). Es músico y compositor, también acompaña a Amalia en los micrófonos y en la producción del programa.

Carlos Prinzc (Arg.), es operador, productor y director de radio, quien opera y edita el programa.

Alejandro Horacio Klein (Arg.), diseñador gráfico, responsable de placas semanales e imagen en la página de Facebook, Atrapados por el Texto.

Secciones y horario Si te gusta el arte, cultura, poesía y todo lo relacionado a la educación del conocimiento, este programa es exclusivo para ti, no pierdas tiempo en unirte a la gran familia internacional de oyentes, este maravilloso programa es de dos horas se trasmite todos los jueves a través de Top Radio Online su Directora es la escritora, periodista y poeta Dominicana-estadounidense Yolanda Quiroz, trasmite desde (Orlando Florida, EE.UU). Secciones Entrevistas

Poemas

Teoría y definiciones Música

Tecnología Horario 3:30 pm. México Centro, Nicaragua, Costa Rica

4.30 pm. Panamá, Colombia y Ecuador

5.30 pm. Miami, Florida, Venezuela y Puerto Rico

6.30 pm. Argentina, Uruguay, Chile

Amalia, gracias por entregarnos cada jueves un programa diversamente copioso en conocimientos, fielmente eres signo de inspiración, reciba a través de estas líneas mis más sinceras felicitaciones por este primer aniversario de tu lindo programa, felicidades para todos tus colaboradores que cada semana siempre nos entregan extraordinario contenido. Yolanda, mil felicidades por ser puente de comunicación e inspiración a través de "Top Radio Online", eres primor del arte, gracias por tener un corazón que es un universo de arte y solidaridad.

