Estos son los alimentos y ejercicios que te ayudarán a reducir la alergia primaveral Consejos para acabar con los odiosos síntomas de la alergia Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

sábado, 16 de marzo de 2019, 09:26 h (CET)

Se acerca la primavera, esa estación del año en la nos despedimos de los abrigos, el color vuelve a las calles y se respira alegría en el ambiente. Pero con la llegada de esta vibrante época también reaparecen la congestión nasal, los estornudos y el picor de ojos propios de las alergias estacionales. Librarse de ellas no es fácil pero una alimentación adecuada puede ayudar a sentirse mejor. “Una dieta saludable juega un rol fundamental en el control de los síntomas de las alergias. Es recomendable tomar ciertos alimentos meses antes del comienzo de la primavera y seguir haciéndolo durante la temporada de alergia. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estas sugerencias no sustituyen los tratamientos recetados por los médicos especialistas, pero sí suponen un buen complemento” explica Pilar Vela, wealthy expert del hotel Royal Hideaway Sancti Petri.







Frutas y verduras. Pilar Vela aconseja comer alimentos ricos en vitamina C presente en muchas frutas. En concreto “los cítricos, el kiwi, las fresas o las frutas silvestres son buenas opciones gracias a su efecto antihistamínico”. Además, sugiere ingerirlos en forma de smoothie combinándolos con verduras de hojas verdes que aportarán también vitamina B. En este sentido, el hotel facilita la tarea a sus huéspedes gracias a su Vital Corner, un espacio en el que Pilar recomienda la combinación más adecuada de frutas y verduras cada día durante el desayuno y elabora los smoothies y licuados en el momento.







Pescado. Para aliviar los síntomas, la experta asegura que “es beneficioso incluir en la dieta alimentos ricos en omega 3 como el pescado azul”. Y es que este tipo de ácidos grasos, que también podrás encontrar en productos como nueces y semillas, contienen un efecto antiinflamatorio que previene la aparición del asma.







Lácteos. Otro consejo para protegerse frente a este tipo de patologías es incluir en la dieta yogures y otras leches fermentadas que “ayudarán a regular la flora intestinal y te defenderán frente a los ataques externos”.







Por otro lado, la wealthy expert del hotel asegura que disciplinas como el yoga y el pilates, que ayudan a controlar la respiración, pueden resultar muy beneficiosas para mitigar los problemas de asma provocados por las alergias primaverales. En especial, recomienda repetir este ejercicio de respiración todas las mañanas tres veces: “sitúate de pie frente al sol y junta las manos en círculo con los brazos estirados hacia abajo. Inspira llenando suavemente los pulmones de aire mientras elevas los brazos sobre la cabeza, manteniendo el círculo formado por las manos, y retén el aire durante tres segundos. Para terminar, exhala lentamente por la boca mientras bajas los brazos dibujando un círculo alrededor de ti para volver a la posición inicial.” Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​¿Qué son los nootrópicos? Tipos y cuál elegir A corto plazo, se observa un incremento de la motivación, concentración sin distracciones y aumentos de la energía física y mental Día Mundial del glaucoma: la ceguera, entre el top tres de enfermedades más temidas En el 90% de los casos aparece sin que el paciente se de cuenta México nuevo destino para el turismo de salud La idea de ir a un dentista en México no suena como una idea descabellada aprovechando la visita ​Insectos, leguminosas y algas: Las proteínas del futuro serán vegetales y sostenibles La industria alimentaria afronta el desafío de lograr procesos más eficientes y sostenibles Cuáles son los síntomas y cómo prevenir las alergias primaverales Es importante evitar las horas de mayor concentración de polen: a primera hora de la mañana y última de la tarde