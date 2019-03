Las especialistas recogen las ‘top trends’ de manicura que se llevarán a partir de ahora Expertas revelan las cuatro tendencias que llevarás en tus uñas esta primavera Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

sábado, 16 de marzo de 2019, 09:09 h (CET)

Aunque en el último año las tendencias han demostrado que las uñas largas son las preferidas de las famosas (como las Kardashians, por ejemplo) el street style de la temporada demuestra que en 2019 se volverán a llevar las uñas cortas con la clásica forma de almendra. Así lo afirman las especialistas en beauty y wellness del hotel Barceló Hamilton Menorca, encargadas de ofrecer a los huéspedes el exclusivo servicio de Nails Bar, en el que puedes hacerte una manicura de alta calidad mientras disfrutas de un cóctel con el mar de fondo. Además, las expertas se anticipan a la moda que se verán más que nunca en la primavera de este año con cuatro trends que debes conocer.







Textura mate o aterciopelada Desde Blanca Suárez a Blake Lively, las celebrities se han apuntado a la tendencia de las uñas mate o con acabado de terciopelo. Este estilo de manicura es uno de los más elegantes y se puede conseguir en cientos de tonos, pudiendo elegir así el que mejor le siente a tu tono de piel.

Para no limitarte a la hora de elegir tu color favorito, las expertas del hotel menorquín recomiendan adquirir los top coats transparentes con acabado mate, así puedes utilizar tu esmalte favorito de siempre pero con un toque muy trendy.





Diseño minimalista



Esta primavera no solo verás estampados minimalistas en blusas y vestidos, sino que también se llevará en las uñas. Rayas verticales en la mitad de la uña, un solo punto sobre un color uniforme, líneas transversales a diferentes alturas, todas estas manicuras serán tendencia a partir de este momento. En tema de colores, las manicuristas menorquinas recomiendan elegir tonos claros como el beige, el rosa palo o el blanco.







Efecto mármol Para las más atrevidas, las uñas con efecto mármol serán las estrellas de la temporada, porque aunque son llamativas y originales, encajan perfectamente con todos los looks, desde los más delicados a los más rockeros.

Si quieres probar esta tendencia en casa, tan solo tienes que elegir dos tonos de un mismo color, aplicar el esmalte como lo haces regularmente y después utilizar un trozo de papel film o una esponja de textura irregular para aplicar el otro color sobre las uñas con suaves toques. ¡El efecto logrado te encantará!







Al natural (o casi)



Si prefieres una manicura que no sea demasiado rompedora y muy pulida, esta temporada hay una tendencia ideal para ti, las uñas "al natural". El secreto para llevar este estilo es elegir un esmalte en gel de un color similar al tono natural de tu piel. Lo primero que debes hacer es preparar muy bien las uñas y darles la forma que más te guste con una lima, hidrata bien tus manos previamente y retira la cutícula para darles un aspecto más cuidado, después aplica una capa gruesa del gel y deja secar, la idea es que el esmalte no tape completamente tus uñas sino que les dé un acabado suave y muy femenino.

