Las restricciones de tráfico en ciudades aumentan las conversiones de vehículos a GLP, según Ircongas

viernes, 15 de marzo de 2019, 12:28 h (CET) Los usuarios han encontrado en la conversión de sus vehículos a Autogas GLP una solución sencilla y económica para circular con libertad por las grandes ciudades ante las medidas para restringir los accesos rodados a sus centros urbanos, además ahorrando hasta un 45% en gasto de carburante El aumento de la demanda del procedimiento de transformación a Autogas GLP (Gas Licuado de Petróleo) coincide con las medidas adoptadas en ciudades como Madrid para restringir el acceso de vehículos privados que no tengan la pegatina ambiental de la DGT ‘ECO’ o ‘0’.

Precisamente, un modo de adquirir la pegatina ‘ECO’ sin tener que desembolsar una gran cantidad de dinero para adquirir un nuevo vehículo de esas características es este proceso, consistente en la instalación de un kit homologado sin que se requiera ninguna manipulación en el motor. Para la obtención de la pegatina “ECO” el vehículo deberá haber sido matriculado con posterioridad al año 2006 e incorporar tecnología Euro 4, 5 o 6.

Este kit está compuesto de los siguientes materiales:

Depósito: el lugar en el que se incorporará el autogas GLP, evitando modificar el depósito original de gasolina. Se puede montar en distintas ubicaciones del vehículo, causando el mínimo trastorno al conductor.

Toma de llenado o boca de carga: instalada generalmente en el lateral trasero del automóvil.

Electroválvula de corte: corta el caudal de autogas GLP cuando se detiene el encendido, cuando el motor se para o cuando se cambia la fuente de combustión.

Tubería especial de GLP: es el conducto por el que se trasladará este gas desde el depósito hasta la parte frontal del motor, conectándose a la electroválvula de corte.

Reductor-vaporizador: reduce y estabiliza la presión del gas para que el funcionamiento sea el correcto, pasando de estado líquido a gaseoso el autogas GLP.

Inyectores: se encargan de dotar de forma precisa el autogas GLP en el colector de admisión.

Centralita: dosifica el autogas GLP preciso.

Conmutador: es el mando de control colocado próximo al salpicadero para seleccionar el modo de circulación, así como el nivel de autogas GLP que queda en el depósito. El autogas GLP es una combinación de butano y propano que se distribuye en fase líquida en una creciente red de estaciones de servicio a través de una operación de llenado similar a la de gasolina o diésel.

No todos los coches pueden adaptarse al GLP

Cabe destacar que solo los coches con motor de gasolina cuya matriculación es posterior a 2001 e incorporen tecnología Euro3 se pueden someter a esta adaptación. No obstante, se puede consultar sobre coches anteriores porque existen algunos modelos que también ofrecen esta posibilidad.

Ircongas es una firma líder en el sector del GLP, con amplia experiencia adaptando vehículos y asesorando a los clientes sobre las posibilidades que ofrece este compuesto para ampliar las zonas por las que circular y, a la vez, contribuir al cuidado del medioambiente.

