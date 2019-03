Construir una piscina revaloriza la vivienda, según Asesor Integral Comunicae

viernes, 15 de marzo de 2019, 12:16 h (CET) Se trata de una inversión a largo plazo, teniendo un mayor precio medio las viviendas que sí cuentan con este tipo de obra Cuando se construye una piscina en una casa, ésta pasa a tener un valor mucho mayor que al inicio. Según el portal Asesor Integral cada vez son más quienes deciden crear su espacio donde darse un chapuzón pensando en el futuro. Tener este tipo de elementos en casa siempre ha sido símbolo de estatus. Actualmente también se ha convertido en una inversión a largo plazo.

Pese a que el desembolso inicial parece más un gasto que algún beneficio, lo cierto es que la construcción de piscinas en Sevilla acaba siendo mucho más rentable para aquellos que se deciden a realizarla. Empresas como los profesionales de Piscinas Guadiamar aconsejan utilizar los mejores materiales con el objetivo de poder mantenerla en condiciones óptimas durante largos periodos de tiempo. De esta forma, una vez que llegue el momento de vender la vivienda no solo aumenta la cantidad de dinero a recibir, también agiliza el proceso de venta.

A ojos de cualquier comprador una casa con piscina es mucho más atractiva que otra que carece de ella. Ejemplo de ello es Madrid, donde un piso con piscina puede tener un alquiler de 1.200 euros frente a otro que no la posee, de 700 euros. En este país el valor medio de las casas con piscina ronda los 400.000 euros, mientras que aquellas que no la tienen solo en 200.000 eruos. A ello es necesario añadir que elementos como la cobertura de la piscina incrementa casi un 50% más el valor de la misma.

Es difícil calcular cuánto se revaloriza la vivienda con una construcción de piscinas en Sevilla. La gran cantidad de elementos y factores que rodean al proyecto, terreno o material lo hacen realmente complejo. Si bien cabe destacar que cuanto mayor sea la calidad a la hora de realizar la obra también generará un aumento mucho más destacado del valor.

