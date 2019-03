METIS, conteo inteligente de personas en el sector público y servicios Comunicae

viernes, 15 de marzo de 2019, 11:56 h (CET) Este sistema de monitorización proporciona datos relacionados con la movilidad de personas La empresa vasca Purple Blob cuenta entre sus productos con METIS, dispositivo que trata el conteo y seguimiento de flujo en el ámbito ciudadano, sobre todo, y que permite obtener datos y estadísticas fiables de cómo y cuándo se mueven los transeúntes.

Esta solución IoT funciona gracias a un dispositivo que identifica de forma única a cada persona, de manera inalámbrica, segura y anónima. “Este sistema proporciona datos fiables de cuántas personas han estado a diferentes horas en un sitio, por ejemplo; con él somos capaces de saber cómo se han ido desplazando y evitamos contar como dos a una sola persona que ha estado dos veces. Se trata de contar no de identificar” comenta Bingen Gárate, responsable de Comunicación de la firma.

Este sistema de monitorización se utiliza sobre todo en el ámbito público, ya que proporciona datos relacionados con la movilidad de personas, muy valiosos para los ayuntamientos. Mediante los dispositivos, la infraestructura y la tipología del servidor de interfaz de METIS, se muestran a un ayuntamiento modelos de cómo la población se traslada por sus calles o por un área delimitada. Sirve, por ejemplo, para saber cómo ha podido afectar la realización de una obra en una calle, o si la climatología afecta de alguna manera al flujo ciudadano en ciertos sitios.

En el ámbito privado, el sistema tiene proyección en el campo de la realización de eventos, haciendo el conteo de personas, estudiando las consecuencias que han tenido en los comercios colindantes, etc.

En el sector de la distribución esta tecnología también está generando interés y ya ha habido supermercados interesados en su aplicación. Se está perfilando un primer proyecto piloto para este sector con un dispositivo que hace el conteo de gente y que muestra los horarios de mayor masa de clientes. Luego, aplicando una serie de nodos en los carritos de la compra o en las baldas, se definen más específicamente los flujos de gente y se obtienen datos relevantes en este aspecto.

Otro proyecto realizado ha sido en el ámbito del rescate de montaña, para la empresa Elur y cuyo dispositivo fue llevado al K2 por la expedición de Alex Txikon en invierno.

Purple Blob son una Ingeniería de investigación y desarrollo y sobe todo integradores de infraestructura y sistemas de IoT. “Trabajamos la vertical completa pero también podemos hacerlo por módulos adaptándonos a las necesidades específicas de cada cliente” añade Bingen.

Entre sus planes a futuro están consolidar METIS y continuar en el ámbito de la investigación y desarrollo de nuevos productos. Centrados ahora mismo en el mercado nacional, no descartan abrirse internacionalmente y colaborar con otras empresas para desarrollar su modelo de negocio.

Fuente: Servicios Periodísticos

