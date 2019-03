Eventos y Networking, referente LowCost en Eventos, Marketing y Comunicación

La marca Eventos y Networking referente de emprendedores y microempresas que necesitan más visibilidad empresarial entre su público objetivo. Servicios de RRPP, PUblicidad, Marketing y Comunicación LowCost Los resultados de un estudio realizado por la Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid y Ángel Calvo Mañas, entre emprendedores y microempresas, reflejaban que solo el 16 % de los encuestados, estaba satisfecho con la visibilidad de su empresa. El problema de la visibilidad empresarial, según el centenar de empresas encuestadas, era una combinación de falta de tiempo (48%) y falta de presupuesto (44,6%), así, el 65,3 % terminaba afirmando que le gustaría tener más clientes. Ellos mismos se autoevaluaron en visibilidad empresarila, siendo la nota media de un 4,63 sobre 10, supenso.

Respecto a las acciones de Marketing, Comunicación y Publicidad que habían realizado las empresas encuestadas para promocionar su negocios, en lo relativo a medios de comunicación tradicionales de masas, solo el 4 % había utilizado la televisión como soporte, el 10 % la radio y el 16 % la prensa escrita. Resultados muy bajos respecto al 57% que había invertido en una buena web y el 44,6% que aposto por hacer campañas de publicidad en las redes sociales.

¿Por qué los emprendedores no apostaban por la televisión, radio o prensa? Seguramente, por los datos reflejados en la encuesta, se trataba de un tema presupuestario, pues los precios de los spots, cuñas o anuncios pueden resultar elevados para los emprendedores o las microempresas. Al parecer, la alternativa seleccionada por los encuestados fue invertir en campañas de Facebook, Linkedin, Twitter, etc. pero los resultados no debieron de ser los deseados, pues el 84% de los encuestados, les gustaría tener más visibilidad.

La falta de tiempo y el escaso presupuesto de las microempresas, unido a la idea de poder ayudar a otros emprendedores (con la visibilidad de su negocio), son los factores principales que hacen que en mayo de 2018, Ángel Calvo Mañas inicie su actividad de Servisicos Profesionales de RRPP y Publicidad, bajo la marca Eventos y Networking. El objetivo de Ángel no era otro que cualquier emprendedor o microempresa, pudiera incrementar su visibilidad empresarial y llegar a su público objetivo, organizando un evento a medida, hablando en la radio, saliendo en una revista de profesionales y empresa o en medios de comunicación digitales, sin tener que empeñarse para ello y sin tener que dedicarle su tiempo, tan necesario.

Mediante convenios de colaboración con profesionales, alianzas empresariales (con empresas y asociaciones) y espacios propios en medios de comunicación, Eventos y Networking es capaz de dar a conocer a un emprendedor entre miles y miles de profesionales y empresarios, consiguiendo la visibilidad necesaria para impulsar los negocios aquellos que confian en su experiencia y filosofía empresarial.

Actualmente Eventos y Networking tiene su propio equipo de colaboradores para la organización de eventos, acuerdos con empresas de networking, amplia red de contactos empresariales, su propia web con un blog para eventos, su propio espacio en radio intereconomía, dentro del programa Cultura Emprende (sábados a las 13 horas en el 95.1 FM) su propia revista Eventos y Networking, convenios para la difusión de noticias de interés, nacionales e internacionales, de todos los sectores y perfiles en la redes sociales más destacadas. Es decir, todo lo necesario para buscar la mejor fórmula personalizada para dar visibilidad a otros emprendedores, a precios Low-Cost.

Los próximos eventos en los que la participa de Eventos y Networking estará presente son FEPED y el Macro Business Afterwork de 21 de marzo en Madrid. Los lectores de este artículo, aún está a tiempo de conseguir sus entradas y ampliar su red de contactos profesional, clave hoy en día, para tener éxito en los negocios.

Entre las empresas que confían en Eventos y Networking se pueden encontrar despachos de abogados (ACB Abogados Consumo & Banca), escuelas de negocio (Negocios y Estrategia Business School), centros de estética (Have a Look), Profesionales del Coaching y otras empresas de muy diversos sectores.

Comunicación Eventos Networking for your Business

Vídeos

Eventos & Networking for your Business