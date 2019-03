Epifenómeno hispano-portugués

“No está en el ADN de nuestra amistad la competencia”. La frase es de Francisco Ribeiro de Menezes. La dijo en un acto de Executive Fórum mientras alguien leía su currículo. Hijo de embajador. Rockero en los 80 del grupo Setima Legiao (como el español Mecano). Tras la música, carrera diplomática: Destino en varias embajadas. Director del Gabinete del Primer ministro Passos Coelho. Con ministros de Exteriores, Jaime da Gama y Marques Amado, en los gobiernos de Antonio Guterres y José Sócrates. Y, hoy, embajador de Portugal en España.



“No está en el ADN de nuestra amistad la competencia”. Ésa fue la línea principal de su discurso de embajador portugués en Madrid. Pero hubo algo más, que descubrió, acaso sin otra intención que la concordia, al usar la palabra moderna y de poco uso “epifenómeno”, que define a un fenómeno accesorio que acompaña al fenómeno principal y que no tiene influencia sobre él. Hay que rebuscar para conocer que el vocablo viene del griego antiguo (ἐπί "sobre, además, junto a" y Φαινόμενoν "fenómeno, evento observable").



Para entrar en el fenómeno, hay una frase suya: “El diplomático es una persona que piensa dos veces y... se calla”.



Entre las cosas pensadas dos veces estuvieron los tres puntos que numeró y con los que armó su discurso 1.-Política, 2.-Economía y 3.-Percepciones mutuas. Merece la pena detenerse en ellas desde una óptica próxima al epifenómeno:

1.-Política: Portugal y España son hoy el resultado de una revolución en la década de los 70 de apertura a Europa y al Mundo. Ha habido 30 cumbres hispano-portuguesas para el desarrollo de unas relaciones que no dependen del gobierno de turno. Pase lo que pase en las Elecciones al Parlamento Europeo y esté o no conturbada la UE por los populismos, las relaciones luso-hispanas se mantendrán. El eje europeo, ahora Berlín-París-Madrid-Lisboa, obliga a la responsabilidad. Entramos en época de madurez, en la que lo más importante es estar en el proyecto de desarrollo europeo. Transición ecológica, Aprovechamiento energético, revolución tecnológica. La cooperación Portugal- España es importante. Aprovechamiento común de cuencas fluviales. I+D+i...

2.- Economía: “Hablemos de Economía, porque no sólo de política desayuna el ser humano”. Portugal ha logrado un cambio sostenible. La economía se ha estabilizado. El Turismo prospera. Balanza de pagos en positivo. Crecimiento de 2,7% en 2017 y 2,2% en 2018. Tasa de paro en 7%. Déficit público 0,6% que llegará al 0,2%. Controlados Déficit y Prima de Riesgo. Exportaciones al 44% del PIB. Portugal sabe hacer. Precios competitivos. Google en Lisboa. BMW y Mercedes-Benz se afianzan en Portugal. Lo atractivo en Portugal es la gente portuguesa. Relación equilibrada España-Portugal. España, cliente principal, exporta a Portugal más que a China. La presencia de bancos españoles, integrados en el mercado portugués, ha sido importante ¿Qué hacer?: Colaboración hispano-lusa en mercados más amplios de África, América Latina, Asia... A empresas españolas, Portugal ofrece posibilidades,...

3.- Percepciones mutuas: ¿Cómo nos miramos? Aún hay fantasmas, pero nunca la cultura portuguesa ha sido conocida como ahora. Portiñol, Institutos Cervantes y Camoens. En Portugal hay recelo, los portugueses creen que el vecino no se preocupa de Portugal. La Corona siempre ha estado presente. Epifenómeno en conmemoraciones Magallanes y Elcano. No se reclama portugalidad frente a españolidad. No está en el ADN de nuestra amistad la competencia. Empezamos una nueva etapa en la relación Portugal y España, los políticos se entienden. Es como si empezáramos de nuevo.

Hasta ahí su discurso. En él faltaron algunas de las cosas importantes que, aunque hubiera pensadas dos veces, el embajador calló: Las novedades de Correos en Portugal. El desarrollo y colaboración de Portugal en el Corredor Atlántico que preocupa al noroeste y centro hispanos. La progresión del AVE y conexiones ferroviarias. La conservación de la red de carreteras de uso común. Las relaciones entre los socialismos español y luso,...



Faltaron otras, pero algunas entraron en el turno de preguntas y tuvieron respuesta:



¿Hubiera sido posible el desarrollo portugués sin austeridad?: El origen de la crisis fue exógeno. El precio pagado fue caro. Fue necesaria la dureza para hacer cambios a nivel nacional. La UE se ha dado cuenta de que todavía no ha hecho lo que tiene que hacer. La receta europea estaba pensada para los países que estaban mejor preparados para la crisis.



¿Hay conflicto Norte-Sur en la UE?: Son estereotipos, siempre habrá diferencias de criterio entre acreedores y deudores.



¿Plazo brexit. Dureza? La integración UE es un proceso hermoso. El brexit es desafortunado. Sin el Reino Unido, la UE es menos. El proceso brexit es equivocado, no se podrá arreglar en 3 meses. No puede seguir así por las Elecciones al Parlamento Europeo; y porque la UE tiene demasiados retos como para perder el tiempo con el brexit. Con la crisis, la UE estuvo distraída y no se dio cuenta de cuestiones importantes: migraciones, cambio climático, revolución industrial... La UE no se puede quedar de espectador.



¿Populismo en el Parlamento europeo? Los populismos crecen si no hay respuestas, espero que bajen.



¿Ustedes no tienen separatismo? Cada uno tiene lo que tiene. Portugal tiene lo suyo (Azores-Madeira). En nuestro sistema político tiene más fuerza el municipio.



¿Mundial fútbol España-Portugal-Marruecos. Vuelve Cristiano Ronaldo?. C. Ronaldo no al Real Madrid. El mundial es una idea interesante que apareció en reunión de Valladolid. Ya se verá.



Al terminar, entre la prensa, hubo dos frases:



- Socialdemócrata, y trata esto con inteligencia y sin prejuicios.



- Vendría bien un ‘sánchez’ español así.



Es posible que las frases fueran fruto de algo que estaba en el ambiente, el epifenómeno hispano-portugués.