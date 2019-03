Con la llegada de la primavera tiendas.com recomienda valorar el estado de las piscinas Comunicae

jueves, 14 de marzo de 2019, 17:18 h (CET) Con la llegada de la primavera, y con el verano a la vuelta de la esquina, son muchas las personas que optan por disfrutar de la piscina, sea comunitaria o privada, para refrescarse y tomar el sol cómodamente. Pero las piscinas necesitan de sus cuidados, y sobre todo necesitan estar limpias para que puedan disfrutarse como es debido. En este sentido, cada vez son más las personas que recurren a los limpiafondos para realizar esta labor Limpiar la piscina es una de esas actividades más rutinarias y aburridas de su mantenimiento. Es fundamental realizar un mantenimiento por higiene y para que se mantenga en perfecto estado. De sobra conocido por muchos propietarios propietarios de piscinas es que es más fácil hacer este trabajo con un limpiafondos, ya sea autónomo, como los robots, o manual.

La función de estos aparatos ha ido evolucionando con el tiempo, y a día de hoy son un utensilio que se suele tener muy en cuenta para que la piscina esté siempre limpia y para no tener que dedicar demasiado esfuerzo en ello. Tener una piscina en el jardín puede ser una solución muy versátil para las épocas del año más cálidas. Sin embargo, el mantenimiento de la misma suele dar mucho trabajo, y debe mantenerse limpia para poder disfrutar de ella.

Los limpiafondos están diseñados para que sus dueños se desentiendan de las labores de limpieza y mantenimiento de las piscinas.

María José Capdepón CCO de tiendas.com ha declarado que: "Gracias a la amplia variedad de modelos y tipos de limpiafondos que existen, hoy día, podemos elegir la opción que más nos guste y mejor se ajuste a nuestro bolsillo. Pero si te has decidido a comprar un limpiafondos, igual deberías plantearte algunas cosas antes de hacerlo. Por ejemplo, hablemos de qué tipo quieres, si un robot o uno manual. Un robot limpiafondos es totalmente autónomo y funcionan con baterías independientes o sistemas de cable eléctrico. Tiene diferentes desplazamientos de los rodillos para lograr una limpieza más eficaz. Tienen diferentes ciclos de limpieza, lo que ayuda en el proceso. Por último, fíjate en la capacidad de filtración, pues los filtros dependerán de lo que el robot tenga que limpiar. Estos filtros se pueden intercambiar también. Al contrario, si lo que buscas es una opción más económica, pero no menos efectiva, quizá te interese más adquirir un limpiafondos manual. Son mucho más fáciles de usar, ya que no requieren la instalación de ningún software ni de actualizaciones. Por otra parte, lo que en realidad puede que te llame más la atención es el bajo precio, en comparación con los robots. Eso sí, deberás tener en cuenta en ambos casos otros aspectos".

Otro punto que desde tiendas.com recomiendan valorar es en qué tipo de piscina se usará para limpiar, porque no todas son iguales. Y se debe valorar las siguientes consideraciones:

Dimensiones. Se debe tener en cuenta las dimensiones de la piscina, y se debe saber el largo del cable que se usará o la autonomía del robot que se comprará para limpiar la piscina.

Forma de la piscina. Este es otro aspecto a tener en cuenta para comprar un limpiafondos, pues si no se mira bien podrían quedarse algunas zonas sin limpiar adecuadamente.

Tipos de fondos. Importante parasaber el largo de cable que se necesitará o si el robot es el adecuado para el fondo a limpiar.

Material del revestimiento. No existen problemas conocidos en este sentido, porque todos los limpiafondos se adaptan a cualquier superficie.

Obstáculos. Se debe tener en cuenta que la presencia de escaleras, escalones, juguetes o cualquier otro obstáculo en la piscina, impedirá que el robot limpiafondo no siempre esté preparado para limpiar.

Ubicación y entorno. Aspecto muy importante a la hora de tener en cuenta si se va a la limpiar la piscina con un robot limpiafondos. Los filtros del mismo tienen un nivel de porosidad determinado, y a veces es necesario cambiar los filtros, en función de los restos que el robot deba limpiar.

