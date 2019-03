ASIMA instala un desfibrilador para cardioproteger Son Castelló Comunicae

jueves, 14 de marzo de 2019, 16:36 h (CET) El DOC (Desfibrilador Operacional Conectado) se encuentra en la puerta de la comisaría de la Policía Nacional, próximo a la Torre ASIMA. En España se estima que cada año se producen más de 30.000 paradas cardíacas, lo que equivale a una media de un paro cardíaco cada 20 minutos La Asociación de Industriales de Mallorca ASIMA ha instalado un desfibrilador de última generación B+Safe en la puerta de la comisaría de la Policía Nacional que hay en el Polígono Son Castelló, contando con el asesoramiento de Cruz Roja.

En concreto, se ha instalado en este lugar, “porque es una de las zonas del polígono Son Castelló con más densidad de visitantes y trabajadores”, asegura el presidente de ASIMA, Francisco Martorell Esteban.

Sabiendo la importancia que tiene cardioprotegerse y los datos al respecto de las paradas cardíacas que se producen en España, al año más de 30.000, lo que equivale a una media de un paro cardíaco cada 20 minutos, “en ASIMA apostamos por las personas y por llevar a cabo acciones útiles y reales como es en este caso”, afirma Francisco Martorell Esteban.

B+Safe es el fabricante con mayor presencia en el mercado español y sus equipos DOC (Desfibrilador Operacional Conectado) cardioprotegen numerosas zonas, entre ellas la Cruz Roja en Palma, así como instituciones, empresas, instalaciones deportivas, hoteles, etcétera.

Por ello, señala el presidente de ASIMA, “hemos instalado este desfibrilador DOC® Desfibrilador Operacional Conectado que es el único desfibrilador del mercado que dispone de todas las soluciones integradas en el equipo, pudiendo conectarse y permanecer operativo las 24 horas del día, los 365 días del año”.

Dicho desfibrilador, dispone en el propio equipo de telecontrol, teleasistencia, llamada preferente al 112 y Geolocalización las 24 horas, siendo el más eficaz del mercado.

Gracias a la colaboración de Cruz Roja en Baleares, en ASIMA se ha realizado ya el primer curso de formación de RCP (Reanimación Cardiopulmonar Básica) y uso del desfibrilador a un grupo de trabajadores del entorno de la zona donde se ha instalado el desfibrilador anteriormente mencionado.

En la presentación de este DOC han estado el Francisco Martorell Esteban; Alejandro Sáenz de San Pedro, director general de ASIMA; Miguel Rullán, miembro de la junta de ASIMA y Toni Barceló, presidente de Cruz Roja en Baleares.

¿Qué es un desfibrilador?

Un DESA, o desfibrilador automático corrige el ritmo del corazón, lo reactiva. Los sensores adhesivos (parches) se unen al pecho de la víctima. Los electrodos (se realiza un electrocardiograma) en el que el Desfibrilador analiza, según el protocolo sanitario, si la descarga es necesaria, comparando el electrocardiograma adquirido con el de un corazón en fibrilación. Si la fibrilación está llevándose a cabo el DESA proporciona la cantidad correcta de descarga para tratar de corregir el ritmo del corazón. La descarga nunca podrá ser aplicada si no es necesaria.

En combinación con la RCP (Reanimación Cardio Pulmonar), un desfibrilador ofrece la mejor oportunidad, y muchas veces única, de supervivencia para ayudar a una persona que es víctima de un paro cardíaco hasta que llegue un profesional médico.

La rápida respuesta en caso de paro cardíaco es crucial para la supervivencia de la víctima o para evitar secuelas graves, siendo de un 90% en el primer minuto y descendiendo de un 10% cada minuto que pasa a partir del quinto minuto. Los desfibriladores de uso público son los llamados DEA o DESA, desfibrilador automático (los más antiguos) y desfibrilador semiautomático, los más utilizados para uso no sanitario.

ANEXO

Solución DOC®

Los avances tecnológicos han permitido crear DESA fáciles de utilizar por personal no sanitario y con las máximas garantías de calidad y seguridad.

B+Safe ha patentado la solución DOC® (Desfibrilador Operacional Conectado) única del mercado que ofrece todas las soluciones integradas en el propio equipo que permanece conectado y operativo las 24 horas del día. El desfibrilador semi-automático Philips, unido a un sistema de comunicación, garantiza 24 horas los diferentes servicios de telecontrol, geolocalización, tele-asistencia, asistencia verbal directa que Allianz Assistance presta al usuario, alerta automática de socorro. Además, B+Safe dispone de un centro de atención telefónica y equipo técnico propio para su mantenimiento.

Espacios cardioprotegidos conectados

La cardioprotección es una tendencia emergente orientada a la protección del corazón en caso de episodios cardíacos. El gran número de muertes por paro cardíaco en la población ha animado a gobiernos, empresas, entidades y asociaciones a concienciar a la población y tomar medidas que permitan revertir la situación gracias a la creación de zonas o espacios cardioprotegidos.

Estas zonas cuentan con, al menos, un desfibrilador, con mantenimiento garantizado y con personas adecuadamente formadas para poder garantizar una rápida actuación en caso de paro cardíaco repentino (para conseguir que vuelva a latir el corazón de la persona afectada), hasta la llegada de los servicios médicos de emergencia.

Para que las posibilidades de supervivencia ante un paro cardíaco repentino sean óptimas, se debe realizar de forma inmediata una resucitación cardiopulmonar (RCP) que permita mantener el flujo necesario de sangre oxigenada al cerebro hasta que se restablezca el ritmo cardíaco normal mediante la descarga eléctrica suministrada por un desfibrilador. El tiempo máximo para aplicar la desfibrilación a una persona que ha sufrido un paro cardíaco repentino es de un máximo de 5 minutos.

Hay identificados cuatro pasos críticos para tratar el paro cardíaco repentino, denominados Cadena de Supervivencia: reconocimiento y llamada al servicio de emergencia, una rápida resucitación cardiopulmonar (RCP), desfibrilación temprana y SVA y cuidados post-resucitación.

Acerca de B+Safe

B+Safe es la filial española del Grupo Almas Industries multinacional líder en tecnologías de la salud y seguridad para las empresas. B+Safe es especialista en la aplicación de tecnologías innovadoras en la seguridad corporativa a nivel de accesos, bienes y personas.

Almas Industries es la división de Butler Industries con soluciones tecnológicas de valor añadido vinculadas a la salud y seguridad de las empresas, siendo especialistas en el área de Biometría y en el área de Healthcare. Desde B+Safe ofrece la gama más avanzada de soluciones, dando cobertura a todo el territorio nacional, tanto en la comercialización e instalación como el servicio y mantenimiento, de todas las soluciones. B+Safe está presente en la Comunidad de Madrid, Cataluña, País Vasco, Comunidad Valenciana, Andalucía, Galicia, Baleares y Canarias.

B+Safe proporciona también formación de la máxima calidad impartida por instructores del Plan Nacional de RCP, todos enfermeros o técnicos de emergencias en activo, homologados para impartir los cursos de RCP/SVB y uso del DESA con todas las garantías, mediante un enfoque práctico y lo más cercano a la realidad desde su experiencia constatando lo importante y fácil que puede llegar a ser dicho conocimientos para salvar la vida.

