La metodología VASSXtreme consigue aumentar la calidad y agilidad de producción real de proyectos digitales

jueves, 14 de marzo de 2019, 15:32 h (CET) Más de 80 profesionales de alta cualificación han formado parte de los 13 equipos multidisciplinares puestos a disposición de los clientes para aportar las mejores soluciones tecnológicas en el menor tiempo posible. Seis compañías han obtenido ya excelentes resultados gracias a este nuevo sistema de trabajo que VASS implantó hace ahora un año La consultora especialista en soluciones digitales VASS ha conseguido añadir un importante plus de calidad y reducir a la mitad el tiempo de producción real de proyectos digitales para sus clientes gracias a la novedosa metodología colaborativa VASSXtreme, puesta en marcha por la compañía hace justo año.

Los equipos de xtremers están compuestos por profesionales altamente especializados que consiguen aportar soluciones de primer nivel tecnológico a empresas de diversos sectores de manera aún más ágil y eficaz que con las metodologías tradicionales. Además, gracias a este método de trabajo colaborativo altamente enfocado a la entrega de valor continua, VASS es capaz de adaptarse mejor a las necesidades de sus clientes, con total proactividad en la mitigación de riesgos.

Para el responsable de VASSXtreme en VASS, Samuel Berigüete, "precisamente lo más importante no es sólo que se acorten a la mitad los tiempos de producción real de un proyecto digital, sino que, además, los clientes noten un plus de calidad en los resultados'. 'Lo que los clientes ven es que los proyectos cumplen sus plazos de entrega y coste, pero que, además, se entregan con unos niveles de calidad que no se imaginaban", recalca.

En el primer año de implantación de esta metodología en VASS han sido un total de seis empresas de tres sectores diferentes -Banca, Seguros y Energía- las que han conseguido unas condiciones de calidad y tiempo inmejorables, con plazos no superiores a los 4 meses desde que se empiezan los trabajos hasta que se inicia la producción real del proyecto.

Para satisfacer las demandas de estos seis clientes, VASS ha desplegado un total de 13 equipos en los que han participado más de 80 profesionales de todas las empresas que componen el grupo, ya que se trata de una metodología transversal a todo su ecosistema y que implica tanto a empleados de VASS como de Nateevo, vdSHOP y Serbatic.

Aunque esta cultura del trabajo aún no es muy conocida en España en comparación con el mundo anglosajón, lo cierto es que son los propios implicados en estos proyectos digitales los que están impulsando su desarrollo y los que más valoran los resultados tanto personales como profesionales que les están reportando. No en vano, los xtremers han manifestado un nivel de satisfacción con VASSXtreme de entre un 3,6 y un 3,8 sobre 5, según una encuesta interna llevada a cabo por VASS.

Y es que VASSXtreme, además de dar respuesta a un mercado muy cambiante que necesita testar cuanto antes MVP (Productos Mínimos Viables, por sus siglas en inglés) y satisfacer a los clientes, también ha revolucionado la forma de trabajar dentro de la compañía presidida por Javier Latasa, propiciando la movilidad interna de los profesionales y fomentando su formación continua y especializada.

Por ello, Berigüete se muestra convencido de que durante 2019 se incrementarán los proyectos realizados a través de VASSXtreme y de que VASS se convertirá en el referente español en este tipo de metodologías: "Los resultados que se están obteniendo son tan potentes que esperamos llegar a los 200 empleados implicados en esta nueva cultura de trabajo a finales de este año, y eso nos permitirá ofrecer una madurez en desarrollos ágiles antes nunca vista", concluye.

