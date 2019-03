La barcelonesa ID Finance, segunda FinTech de más rápido crecimiento según el ranking de Financial Times Comunicae

jueves, 14 de marzo de 2019, 15:04 h (CET) ID Finance, la compañía FinTech especializada en mercados emergentes con sede en Barcelona, ha sido ubicada en el puesto 84 del ranking en la lista FT 1000 de la lista de empresas europeas de más rápido crecimiento y es la segunda FinTech de más rápido crecimiento en Europa El Financial Times analizó el crecimiento de la compañía a lo largo de 3 años, desde 2014 hasta 2017. El revenue de ID Finance se multiplicó por 12 durante ese periodo. El líder del ranking FT 1000 es la compañía de Reino Unido, Blue Motor Finance (el revenue creció 513 veces). La empresa de reparto de comida Deliveroo, ocupa el segundo puesto en Reino Unido (crecimiento x157), en tercer lugar del ranking se encuentra el servicio estonio de taxi Taxify (crecimiento x122).

Además de ID Finance, la lista incluye diferentes players FinTech muy reconocidos en el sector como: Zopa (UK, 304% ratio de crecimiento), Instantor (Suecia, 252%), Lendinvest (UK, 1042%), iwoca (UK, 817%), Kantox (UK, 482%), Trustly Group (Suecia, 362%). La lista de 2019 está dominada por el sector tecnológico, cuenta con 149 empresas. El líder del año pasado, la compañía alemana Hellofresh, bajó hasta el puesto 88 en el rating de este año.

"Las compañías de rápido crecimiento en Europa tienen grandes retos por delante, desde la potencial disrupción del Brexit hasta el fin de la era del dinero fácil. Pero en este informe anual, el ranking de FT 1000 sugiere que aún hay muchas opciones para incrementar revenues de una forma rápida" reporta el Financial Times.

El equipo de medios dirigió un estudio conjuntamente con el servicio Statista. Los organizadores identificaron miles de compañías potenciales y les invitaron a participar. La información recopilada para el estudio procede de diferentes fuentes, pasando por los informes de la compañía, fuentes públicas y bases de datos. Para entrar en el rating, el revenue de la compañía debía ser superior a 100.000 euros en 2014 y más de 1,5 millones de euros en 2017.

El país con más presencia en el estudio fue Alemania (230 proyectos). Muchas empresas mostraron también estadísticas sobre el crecimiento del número de empleados. El mayor crecimiento en personal fue para Delivery Hero. Durante 3 años, la empresa tecnológica alimenticia ha contratado a cerca de 12.000 empleados.

ID Fijance protagonizó un incremento del revenue del 236% en 2018. La compañía utiliza machine learning y avanzadas técnicas de análisis de datos para mejorar el acceso a servicios financieros competitivos.

Con sede en Barcelona, ID Finance cuenta con un equipo de más de 320 personas repartidas entre los productos Moneyman.es y Plazo.es en España, Brasil y México, con equipo de IT ubicado en Minsk. Los fundadores de la compañía trabajaron anteriormente en bancos como Deutsche Bank y el Royal Bank of Scotland. La compañía cuenta ahora con 1,2 millones de clientes registrados. ID Finance ha levantado rondas de 10 millones de dólares en equity funding y 50 millones de dólares en debt funding hasta la fecha.

