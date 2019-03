Fujitsu muestra en INFORSALUD su apuesta por Analytics con su solución Sholark Health Comunicae

jueves, 14 de marzo de 2019, 14:52 h (CET) "Sholark Health" basada en IA, facilita a cualquier persona, sin ser especialista, el tratamiento de los datos complejos en tiempo real y de fuentes heterogéneas. Se muestran sus grandes capacidades mediante el caso de uso del Hospital Clínico San Carlos, en su área de psiquiatría Este año, Fujitsu muestra en INFORSALUD, en el stand 8 y 9, su apuesta por la incorporación de tecnologías que mejoren los procesos asistenciales mediante el control y seguimiento de los preparativos de las intervenciones de cirugía mayor ambulatoria proporcionando una atención a los pacientes más segura y de mejor calidad. Y especialmente, el uso de analytics y la tecnología IA desarrollada por la compañía, para simplificar el tratamiento de datos complejos.

Para ello, la multinacional nipona presenta dos sofisticadas soluciones “Sholark Health” y“mListable”.

La primera de sus propuestas es “Sholark Health” que ayuda a los clínicos y gestores de hospitales a tomar decisiones gracias a la capacidad de realizar análisis avanzados sobre fuentes de datos estructuradas y no estructuradas. La solución de Fujitsu se diferencia de otras al presentar un enfoque basado en la flexibilidad para la creación de nuevos cuadros de mando que pueden responder preguntas médicas específicas. Para ello, Sholark Health hace accesible el conocimiento disponible en cualquier documento o informe clínico, a través de la aplicación de las tecnologías de procesamiento de lenguaje natural de Fujitsu. Otra gran diferenciación de esta solución es que se apoya en HIKARI, una tecnología fruto de la colaboración de investigación de 5 años entre los Laboratorios Fujitsu de Europa y el Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Clínico San Carlos, uno de los hospitales universitarios más prestigiosos de España. Esta colaboración entre los clínicos del Hospital y los expertos en inteligencia artificial de Fujitsu ha generado la capacidad para proporcionar información única directamente extraída, en el caso de uso presentado, de datos clínicos completamente anonimizados, desde documentación diversa de los historiales clínicos tradicionalmente difíciles de interpretar.

La solución se compone de una arquitectura por capas que ofrece distintas funcionalidades al usuario a través de una aplicación web. Es especialmente importante la capa de inteligencia semántica que ofrece la posibilidad de clasificar documentos en varias categorías de forma automática, abstraer conceptos relevantes, realizar análisis del sentimiento y resúmenes automáticos de contenido. Así como reconocer entidades relevantes, analizar de forma visual las relaciones que se establecen entre documentos y términos o lanzar consultas avanzadas de una forma gráfica. Todo ello ofreciendo una perfecta mejora la eficiencia y automatización de los procesos.

El segundo de sus desarrollos que se presenta, entre otras muchas innovaciones, la apuesta por el IoT con la solución mListable, para el control y seguimiento de los procesos clínicos, como las intervenciones de cirugía mayor ambulatoria, mejorando los procesos asistenciales, la eficiencia de recursos, así como la experiencia y seguridad de los ciudadanos. De esta manera, se incrementa el bienestar del paciente en los procesos asistenciales, mediante sistemas colaborativos. Se trata de una aplicación móvil donde se gestionan las necesidades del ciudadano, desde recomendaciones, recordatorios de citas o pruebas y medicación. Al mismo tiempo, hay una aplicación web donde los sanitarios generan los listados de los recordatorios y recomendaciones, alarmas, etc. para los distintos pacientes. Todo esto hace que se pueda conocer más sobre su proceso asistencial y obtener información específica desde el momento del diagnóstico, hasta que se le da el alta clínica. Un proyecto de I+D altamente social.

Tres ponencias, con un marcado carácter innovador

En concreto, tres serán los temas centrales que la multinacional abordará en los debates que tendrán lugar en el evento, el mayor del ámbito sanitario en nuestro país. El primero, “la experiencia de usuario y los beneficios del sistema sanitario en un proceso asistencial asistido” en la que participará Pedro Javier Jiménez, Director de Desarrollo de Negocio de Sanidad, que se realizará el miércoles 6 de marzo a las 11:30 horas, en la sesión tecnológica 2. Segundo, un debate sobre “Que aporta la transformación digital” también el miércoles 6 a las 13.00h, cuyo ponente es Cristina Magdalena, Directora de Transformación Digital. Y como tercero, el mismo día a las 18.40 en la sesión tecnológica 5, Carlos Alberto Castaño Moraga, Sholark Technical Lead& Sr. Data Scientist basará su propuesta en la IA como clave para hacer más eficientes los procesos sanitarios.

Fujitsu es una compañía fundamental para el sector sanitario español, tanto público como privado. Su enorme experiencia en este sector lleva a aportar grandes innovaciones con las que aborda los importantes cambios que demanda el sistema sanitario, todo un referente mundial. La compañía tiene más de 40 años de experiencia en este campo y de ahí, que cuente con una estrategia que aúna la potencia de la tecnología, con la inteligencia de las personas, a través de innovación segura y la co-creación con los principales actores de este sector de referencia en nuestro país.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Cómo salvar bosques con nulo impacto ambiental Eliminar las plagas que poco a poco se van haciendo un hueco en los bosques de España constituye todo un reto a día de hoy ​¿Aburrido de tú cocina? Esto te interesa Imprimir un carácter nuevo a la cocina de cualquier hogar realizando una pequeña inversión es posible con un cambio de encimera Dr. Martí Massó, catedrático Neurología: "La música puede inducir cambios permanentes en nuestro cerebro" Red Bull se une a la lista de sponsors de la LEC de Riot Games Mutua Intercomarcal elige AMPANS para celebrar la reunión de la Junta Directiva