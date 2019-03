Red Bull se une a la lista de sponsors de la LEC de Riot Games Comunicae

jueves, 14 de marzo de 2019, 14:36 h (CET) La firma, familiar para los seguidores de las competiciones de LoL, aprovisionará de bebidas energéticas a los participantes en la competición e ideará eventos sorprendentes para pros y amateurs en toda la geografía Europea El calendario de partidas del nuevo formato de la máxima competición continental europea para Riot Games, la League of Legends European Championship (LEC), continúa con una gran emoción y mientras, la firma internacional de bebidas energéticas Red Bull se incorpora al listado de marcas que apoyan y promueven el torneo (y que incluye ya a grandes compañías como Shell, Kia, Foot Locker, DXRacer y Logitech G).

De este modo, la LEC se convierte en la liga de esports europea con mayor número de sponsors generalistas o no especializados (mainstream) y consigue crear un ecosistema de patrocinadores que incorpora a marcas de moda, energía, automoción y hardware.

RedBull, una firma ya muy familiar para los seguidores de los torneos de LoL se incorpora al plantel de proveedores, y aprovisionará de bebidas energéticas a los participantes en los Splits de primavera (Spring) y verano (Summer) de la LEC.

RedBull dará alas, con una serie de acciones sorprendentes, a quienes presencien los partidos y, sobre todo, las finales de la competición. E ideará, junto a Riot Games, una serie de eventos que, en diversos puntos de la geografía europea, permitan a la comunidad de jugadores amateur recargar su adrenalina.

La firma se une a Riot en un momento muy emocionante de la competición. G2 Esports mantiene su dominio con un contundente 12-2, lejos del segundo clasificado, Vitality, con un 9-5 en su casillero. Por su parte, Origen ha recuperado las buenas sensaciones tras un inicio malo, y ahora están terceros en la tabla empatados con Splyce.

Hasta la fecha, la temporada de primavera de la LEC ha experimentado un incremento de un 50% en sus audiencias con una cifra total de unique viewers de más de 1,5 millones. Un número de seguidores que Riot Games espera que bata récords durante las trepidantes finales de este año, que se jugarán en Rotterdam los días 13 y 14 de abril.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.