​Conoce más detalles sobre el alquiler de coches en Ibiza

Si estás planificando tus próximas vacaciones en las Pitiusas, seguramente te interesará contemplar la posibilidad de alquiler un coche en Ibiza. Si de verdad quieres sacar todo el rendimiento a tu estancia y quieres disfrutar al máximo cada rincón de la isla hacerte con un vehículo, más que una opción, es casi una obligación. Además, hay empresas que te lo ponen muy fácil. Como puedes ver en su web, los catálogos y precios son una elección inmejorable.



La Isla Blanca es una de las joyas más preciadas de todo el Mediterráneo. La gran fama internacional de sus macrodiscotecas y su animada y alocada vida nocturna, han hecho del lugar uno de los grandes referentes vacacionales. Cada año, varios millones de europeos, jóvenes y no tan jóvenes, disfrutan del insuperable ambiente festivo y veraniego, que aúna en una pequeña isla toda la esencia del mare nostrum.



No te vayas de la isla sin visitar la capital ibicenca

Se trata de una bella ciudad antigua, fundada por los fenicios hace casi 3000 años. La ciudad alta tiene un espectacular entorno medieval fortificado, con multitud de murallas, lo que queda del antiguo castillo y callejuelas por las que perderte y descubrir. El conjunto artístico está coronado en lo más alto por la catedral, de estilos gótico y barroco, que nos da la bienvenida desde lo alto cuando llegamos al puerto. La ciudad vieja fue declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO.



En la costa oeste, tenemos San Antonio, la segunda ciudad que más turismo atrae a la isla. Fundada por los romanos como Portus Magnus, forma un gran puerto natural, en el fondo de una impresionante bahía, que la convierte en uno de los lugares más codiciados. Pero si hay algo que le ha otorgado a este municipio una fama a nivel mundial, son sus bellos atardeceres, donde cada día concurren cientos de personas a contemplar la puesta de sol en el mar.



Pero la isla tiene mucho más que ofrecer. No cometas el error de conformarte con quedarte en la ciudad. Si decides alquilar un vehículo, tienes a tu disposición nada menos que 210 kilómetros de costa para descubrir. Hay un sinfín de rincones y recovecos, que te van a dejar sin habla. Desde playas lisas y arenosas donde poder descansar plácidamente, hasta innumerables calas solitarias, con aguas cristalinas, escondidas en los lugares más recónditos.



Puedes encontrar igualmente numerosos lugares de alto valor ecológico, como el Parque Natural de las Salinas, donde habitan flamencos e infinidad de aves. El monte de Sa Talaia, (que con 475 metros, es el punto más alto de la isla), es un magnífico lugar donde desconectar y hacer rutas senderistas por sus bosques de pinos.



También puedes visitar yacimientos históricos como la ciudad fenicia de Sa Caleta, o la necrópolis del Puig de Molins. O acudir a los acantilados del sur de la isla a ver un inolvidable atardecer con el islote de Es Vedrá al fondo.



Como ves, alquilar un coche, moto, furgoneta, caravana o cualquier tipo de vehículo que necesites, marcará la diferencia y hará que conozcas y disfrutes Ibiza de verdad.