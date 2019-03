Cómo salvar bosques con nulo impacto ambiental

Los distintos medios así como los diferentes organismos y autoridades con competencias en el sector, han puesto todo su empeño, y no es para menos, en hacer que la población mundial tome conciencia de la grave contaminación que está sufriendo el planeta y que camina a pasos agigantados hacia sufrir consecuencias que difícilmente serán reparables. “Cuidar el planeta, aunque sea realizando pequeños gestos que a simple vista semejan insignificantes, se ha convertido para muchas personas en una filosofía de vida. Los parajes naturales se han convertido en lugares de culto que les permiten conectar con la naturaleza, y que en más casos de los deseados, muestran la indeseada huella que ha dejado el hombre, caso de incendios, talas y otras prácticas que todos conocemos y no es preciso mencionar” comentan desde Endoveg.



Pero, al hablar de bosques, uno debe ser consciente de que la mano del hombre no es la única causante de su desaparición sino que existen muchas otras amenazas para los árboles como pueden ser plagas, enfermedades y carencias. De entre las plagas destacan a nivel nacional las causadas por el picudo rojo que afecta fundamentalmente a las palmeras, los pulgones que afectan a gran variedad de especies y la procesonaria del pino que como su propio nombre indica afecta a los pinos. “El número de plagas presentes en nuestro país es muy numeroso y todo parece indicar que seguirá en aumento dado que las plagas llegan a España a través de plantas importadas de otros países, que no es más que una más de las consecuencias del enorme comercio internacional que se desarrolla actualmente”.

Así que, eliminar estas plagas que poco a poco se van haciendo un hueco en los bosques de España constituye todo un reto a día de hoy, pero el reto es mayor si cabe si se piensa en la eliminación de estas plagas causando el menor impacto ambiental posible.

Desde Endoveg comentan que “afortunadamente, en la actualidad ya se cuenta con técnicas para eliminar plagas y enfermedades de nuestros árboles que causan un impacto ambiental nulo y son 100% naturales, como es el caso de la endoterapia vegetal. Eso sí, la aplicación de esta técnica debe reservarse a profesionales ya que exige tener amplios conocimientos tanto de fisiología vegetal como de biología de las plagas y enfermedades”.

Se abre por lo tanto una vía para salvar los bosques con nulo impacto ambiental.