Currency.com lanza la primera plataforma de trading de valores tokenizados del mundo Comunicae

jueves, 14 de marzo de 2019, 12:48 h (CET) Las aportaciones de capital por parte de Larnabel Ventures y VP Capital han sido claves para el despegue de la compañía. Los inversores en criptomonedas pueden participar ahora en los mercados financieros tradicionales sin tener que convertirlas antes en dinero fiduciario Currency.com, una compañía de tecnología de blockchain, ha anunciado el lanzamiento de la primera plataforma del mundo completamente funcional de trading de valores tokenizados, que permite a los inversores comerciar, invertir y beneficiarse de la exposición a instrumentos financieros del mundo real utilizando directamente criptomonedas.

Currency.com está abierta a todo tipo de inversores y emitirá más de 10.000 valores tokenizados (actualmente cuenta ya con más de 150), que seguirán el precio de mercado subyacente de instrumentos financieros comunes, como acciones, índices y materias primas globales. Por ejemplo, los usuarios podrán comprar un token que refleja el rendimiento de una acción de Apple en el Nasdaq - APPLE .CX – con el mismo coste económico y beneficios de una acción de Apple. Los usuarios podrán comprar estos tokens en Currency.com directamente, usando Bitcoin (BTC) o Ethereum (ETH), y podrán hacer trading por diferencia.

Para poder ofrecer todas estas funcionalidades, Currency.com se basa en la tecnología de Capital.com, su plataforma hermana, regulada por la FCA y CySEC, ofreciendo a los usuarios acceso a una versión tokenizada de los contratos por diferencia de acciones, productos o índices específicos.

“Nos entusiasma lanzar esta revolucionaria empresa de blockchain y ofrecer a los inversores en criptomonedas una opción concreta para diversificar su cartera invirtiendo en activos tradicionales, sin la presión de tener que convertir sus criptomonedas en moneda fiduciaria para hacerlo”, comenta Ivan Gowan, CEO de Currency.com. “Currency.com se compromete a brindar a los usuarios una mayor seguridad y protección contra el fraude, y prevenir cualquier riesgo potencial al aprovechar la trazabilidad completa de las transacciones que ofrece blockchain y cumplir con los estándares regulatorios más estrictos", confirma Gowan.

Por su parte, Viktor Prokopenya, fundador y CEO de VP Capital, ha destacado que “Currency.com revolucionará la tecnología financiera a gran escala. Históricamente, el acceso a los mercados financieros globales ha estado disponible a través de un medio principal, la bolsa de valores, pero Currency.com aprovecha la innovadora tecnología de las criptomonedas para crear oportunidades para unos inversores que, de lo contrario, no podrían acceder a los mercados de valores tradicionales”.

Currency.com es el primer negocio de blockchain en obtener la licencia del High Technology Park (HTP) en Bielorrusia, tras la entrada en vigor del Decreto 8 sobre el Desarrollo de una Economía Digital. Dicho decreto legaliza los negocios basados ​​en blockchain, dando estatus legal a tokens y contratos inteligentes, así como a las operaciones relacionadas con la minería, mantenimiento, compra, venta, distribución o intercambio de criptomonedas, como pueden ser los servicios de intercambio, los tokens digitales, el lanzamiento de monedas y las operaciones de minería.

Currency.com cumple totalmente con el Decreto 8 e implementa las leyes contra blanqueo de capitales y conocimiento del cliente, así como las estrictas normas de protección de datos y protección de clientes que marca la Normativa General de Protección de Datos (GDPR). Además, ha desarrollado mecanismos sólidos de cumplimiento interno que garantizan que todos los depósitos de los clientes estén protegidos por medidas de seguridad avanzadas. Esto incluye la verificación de todas las transacciones de blockchain por servicios de inteligencia de blockchain como Coinfirm, Elliptic y Chainanalysis.

La plataforma de negociación de valores tokenizados se complementará con una plataforma gratuita de trading y cambio de criptomonedas utilizando dinero fiduciario, el almacenamiento seguro de las participaciones y las operaciones de cambio de criptomonedas; así como Moonfolio, una aplicación gratuita de seguimiento de la cartera de criptomonedas que permite a los usuarios crear una cartera diversificada desde cero.

Currency.com autorizará gradualmente la entrada de nuevos usuarios en la plataforma para garantizar un funcionamiento óptimo del servicio. Los usuarios pueden inscribirse en la lista de espera de Currency.com en https://currency.com/. La compañía también lanzará un programa de invitaciones para los inversores, que recibirán códigos de invitación que podrán compartir con sus contactos y ganar el 50% de su comisión de negociación durante los primeros 6 meses de negociación.

Las aplicaciones para iOS y Android de Currency.com estarán disponibles para pruebas beta a partir de febrero de 2019.

Acerca de Currency.com

Currency.com es una compañía de tecnología blockchain que gestiona la primera plataforma del mundo de trading de valores tokenizados, lo que permite a los inversores usar sus activos de criptomoneda para invertir en mercados financieros globales y obtener ganancias de ellos, sin la presión de cambiar sus criptomonedas en dinero fiduciario. Currency.com está licenciada, autorizada y regulada por el High Technology Park de Bielorrusia, en virtud del Decreto No. 8 sobre el Desarrollo de una Economía Digital. Para más información visite: https://currency.com/

Sobre VP Capital

Fundada por Viktor Prokopenya, VP Capital es un vehículo de inversión global centrado en el sector de la tecnología. Para mayor información por favor visite www.vpcapital.com

Sobre Larnabel Ventures

Larnabel Ventures fue fundada por la familia Gutseriev para invertir en el sector de tecnología de la información.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Cómo salvar bosques con nulo impacto ambiental Eliminar las plagas que poco a poco se van haciendo un hueco en los bosques de España constituye todo un reto a día de hoy ​¿Aburrido de tú cocina? Esto te interesa Imprimir un carácter nuevo a la cocina de cualquier hogar realizando una pequeña inversión es posible con un cambio de encimera Fujitsu muestra en INFORSALUD su apuesta por Analytics con su solución Sholark Health Dr. Martí Massó, catedrático Neurología: "La música puede inducir cambios permanentes en nuestro cerebro" Red Bull se une a la lista de sponsors de la LEC de Riot Games