Me ha dolido más

La actitud de cierto número de la GC por el recuerdo de hace casi 46 años cuando en octubre de 1973 fui detenido en Coslada por participar en Huelga de la Construcción, trasladado a Guzmán el Bueno sede de la 113 Comandancia de la GC e interrogado, torturado y más interrogatorios siempre en una planta de esa dependencia y por turnos de 5 agentes, entre sus descansos siempre entraba alguien diferente, supongo que GC aunque algunos con monos ¿de trabajo?, estos muy amablemente y sin mediar palabra me daban delicados puñetazos en la cara, otros palmaditas de reconocimiento, supongo, hasta que me entregaron en la DGS en Sol y posteriormente el ingreso en Carabanchel.



Hoy, tras los acontecimientos narrados en un artículo anterior, presento una denuncia por los hechos del banco que aparece y desaparece cuando informé al Ayto. del acto vandálico el pasado lunes día 4, tras ella desapareció el banco y aparece la noche del día 9, pero el lunes día 11 de madrugada no estaba. Operarios fueron de nuevo a pintar el banco con su pintura original y no estaba, al rato lo encontraron ¿casualidad? o ¿sabían dónde estaba escondido? Estos sabían mi nombre y se lo decían a los presentes, ¿cómo? sin hacer un escrito en el Ayto., lo publiqué en los medios y está apareciendo a lo largo de la Piel de Toro, incluso en Sudamérica.

Anoche día 12, pintaron en el suelo la que dicen “Su” Bandera en el acceso al callejón donde únicamente vivo yo, de nuevo estos descerebrados la pintan en un lugar donde será pisoteada por ser el paso de la calle principal.



Esta mañana he ido a presentar una denuncia a la GC, se mostró el agente escéptico del valor de la denuncia al no aparecer nombres, se quienes fueron, pero no tengo imágenes porque seguro que los facinerosos me denunciarían desmintiendo los hechos. Al contrario de sus antepasados correligionarios a partir de 1939 que, denunciaban y las personas eran interrogadas o directamente el paseíllo, la hemeroteca está llena de esos casos. He ido para denunciar la bandera pintada en la calle y en ella pregunto que cuál será el siguiente paso, quemar el coche, la casa o atacarme por denunciar el cantar el himno de la Falange con algún brazo en alto y, un número que entró poco antes, de alrededor de 30 años dijo: “pero eso no es malo”, le contesté, si hubiesen cantado el Himno oficial me callaría, pero no fue así. El “eso no es malo” me ha hecho más daño que los distintos interrogatorios a los que he sido sometido en mis detenciones luchando por la Libertad.



Como seguro que les llegará este escrito, lo desmentirán, sin poder realizar una queja, dado que los cuerpos de seguridad entran entre los cerca de 250.000 aforados españoles y su palabra vale más que la de cualquiera. El lema de la GC en la bandera de los Cuarteles es: Todo por la Patria y cuando juran dicen “El Honor es mi principal divisa”.



No casa ambos lemas al ignorar que pongan el culo o pisoteen la Bandera.