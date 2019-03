InterMundial diseña una garantía para proteger a las agencias ante la nueva Ley de Viajes Combinados Comunicae

jueves, 14 de marzo de 2019, 10:52 h (CET) Propone soluciones únicas como la Garantía de Insolvencia de la Agencia de Viajes que responde en caso de que la agencia o turoperador no pueda afrontar los gastos originados por interrupción, repatriación o pérdida de servicios. Entre las 7 coberturas exclusivas que contempla incluye la formación de un comité especializado que brindará ayuda al viajero ante situaciones excepcionales InterMundial se adelanta al mercado y ofrece respuesta ante la nueva regulación que demanda a las agencias de viajes y turoperadores turísticos un mayor amparo del viajero. La nueva Garantía Especial Agencias de Viajes, única en el mercado, ofrece coberturas exclusivas y estará incluida en los principales productos del programa de seguros del bróker asegurador.

InterMundial, líder en seguros de viaje, ha diseñado una garantía a medida para proteger a sus agencias colaboradoras ante los nuevos requerimientos de la Ley de Viajes Combinados. InterMundial mantiene así su compromiso con las agencias ofreciendo al agente de viajes una solución específica para cada una de las nuevas responsabilidades que contempla la nueva Directiva de Viajes Combinados y que demanda a las agencias y turoperadores turísticos una mayor protección del viajero.

7 coberturas en una única garantía

La Nueva Garantía Especial Agencias de Viaje se entiende como una cobertura múltiple que contiene 7 soluciones exclusivas para proteger tanto a agencias como a viajeros ante cada una de las obligaciones que contempla la nueva regulación.

Además de la garantía de Fuerza Mayor, que responde ante la cancelación y el reembolso de los gastos, interrupción del viaje o prolongación de la estancia ante una causa de fuerza mayor y la de Quiebra de Proveedores, que asegura el reembolso de los gastos ocasionados por la insolvencia de un proveedor de servicios, la nueva Garantía Especial Agencias de Viajes aglutina las siguientes coberturas:

Garantía de Insolvencia de la Agencia de Viajes que garantiza el reembolso de los gastos por interrupción, repatriación o pérdida de servicios ocasionados ante posible insolvencia de la agencia de viajes o turoperador.

Gestión por Emergencias y Crisis 24h a través de un Comité de Crisis del Sector Turístico en España con representantes de los principales estamentos del turismo. Mediante esta novedosa garantía, en caso de que se produzca una situación de emergencia en el destino del asegurado, InterMundial reunirá a un comité de crisis especializado que facilitará un servicio de ayuda al viajero 24h y le prestará ayuda inmediata para superar cualquier incidencia derivada de la situación extraordinaria.

Gastos por Cesión de Viajes que garantiza el reembolso de los importes ocasionados en el caso de que un viajero decida modificar la titularidad de un viaje ya contratado por otra persona.

Garantía de Cambios por Cupo Mínimo que cubre las diferencias de la tarifa en caso de no completarse el número de plazas de un grupo mínimo previamente establecido.

Garantía de Calidad Plus con la que InterMundial se compromete a devolver el importe del seguro si la resolución de los siniestros no ocurre en un plazo inferior a 15 días una vez recibida la documentación necesaria.

25 años al lado de las agencias

InterMundial lanza al mercado la nueva Garantía Especial Agencias de Viajes como parte de un programa de medidas exclusivas para conmemorar su 25 aniversario y brindar la mayor protección y tranquilidad al agente de viajes. En esta misma línea, la compañía comunicó recientemente la ampliación de los límites en los gastos médicos hasta la cifra de un millón de euros en sus principales seguros de viaje. La nueva Garantía Especial para Agencias de Viajes está incluida en la cartera de productos de InterMundial para agencias y turoperadores turísticos.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Cómo salvar bosques con nulo impacto ambiental Eliminar las plagas que poco a poco se van haciendo un hueco en los bosques de España constituye todo un reto a día de hoy ​¿Aburrido de tú cocina? Esto te interesa Imprimir un carácter nuevo a la cocina de cualquier hogar realizando una pequeña inversión es posible con un cambio de encimera Fujitsu muestra en INFORSALUD su apuesta por Analytics con su solución Sholark Health Dr. Martí Massó, catedrático Neurología: "La música puede inducir cambios permanentes en nuestro cerebro" Red Bull se une a la lista de sponsors de la LEC de Riot Games