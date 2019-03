La crioterapia, cada vez más extendida como método natural para combatir la psoriasis según Cryosense Comunicae

jueves, 14 de marzo de 2019, 11:00 h (CET) Distintas patologías dermatológicas pueden verse mejoradas por la acción de la aplicación de frío extremo, como la crioterapia, en busca de una mejora del estado de la piel La psoriasis, que consiste en lesiones rojizas escamosas en la piel por una disfunción en el sistema inmune, tiene numerosas opciones para tratarla y mejorar los efectos de su acción, entre los cuales la crioterapia se está erigiendo como un método eficaz para combatirla.

Esta es la razón por la que cada año más personas que padecen psoriasis deciden acudir a una verkauf der Kältekammer o criosauna, en busca de una técnica innovadora y alternativa a las ya existentes para tratar esta patología dermatológica.

Así, la crioterapia se puede complementar con distintos tratamientos más comunes, como el tratamiento tópico, fototerapia con radiación ultravioleta, un tratamiento sistémico o una terapia combinada de los tres anteriores.

No obstante, en los momentos anteriores a entrar en una cabina de crioterapia, el especialista puede recomendar evitar esos medicamentos por su contraindicación asociada a esta técnica.

En los últimos tiempos, dadas las propiedades contrastadas de la técnica de crioterapia, se está fomentando el empleo de esta para controlar y combatir los efectos de la psoriasis.

Se ha comprobado que la psoriasis ordinaria parece mejorar con la aplicación de frío, reduciendo en pocos días el picor y la intensidad de la descamación.

Ese picor y descamación se mejora en los primeros días de tratamientos de crioterapia. En este sentido, el efecto antiinflamatorio y analgésico que aporta la aplicación de frío son fundamentales para paliar los síntomas. Esto se ha traducido en numerosas ocasiones en una mejoría de los resultados terapéuticos.

La crioterapia, también indicada para otras patologías dermatológicas

La crioterapia no solo está recomendada para la psoriasis, sino que conlleva numerosos beneficios para otras afecciones dermatológicas.

La dermatitis atópica o la neurodermatitis son algunos de los ejemplos que aprovechan las propiedades de los tratamientos de frío para mejorar el estado de la piel. Sin embargo, cabe destacar que la crioterapia no puede reemplazar completamente los otros tratamientos ya establecidos para estas enfermedades, sino que actúa como un complemento positivo para ellos.

Cryosense siempre recomienda realizar distintos ejercicios de relajación anti-estrés que eviten acciones contraproducentes como rascarse en la zona, lo cual puede eliminar toda eficacia de cualquier tipo de tratamiento contra la psoriasis u otras patologías dermatológicas.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.