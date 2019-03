Medio millar de startups optan a participar en la V edición del programa Decelera Menorca Comunicae

miércoles, 13 de marzo de 2019, 15:16 h (CET) Este año se han presentado 494 candidatas (un 44% más que en 2018), para estar en el grupo de las 25 mejores startups ‘tecno-sostenibles’ que participarán en el programa del 24 de mayo al 4 de junio en Menorca. Las candidatas proceden de 77 países y el 95% de ellas están alineadas con varios de los objetivos de sostenibilidad de la ONU; quieren contribuir a mejorar la salud y el bienestar de los ciudadanos; a impulsar ciudades sostenibles; a generar empleo decente; y a reducir la desigualdad, entre otro Decelera, la primera desaceleradora de startups del mundo, ha cerrado el periodo de aplicaciones para seleccionar las mejores 25 startups innovadoras internacionales que participarán en el programa que arrancará el 24 de mayo en Menorca.

Casi medio millar de startups se han inscrito para participar en la V edición de Decelera Menorca. Los emprendedores seleccionados, que se darán a conocer a principios de mayo, tendrán la oportunidad de hacer un paréntesis, conectar e impulsar sus proyectos (con potenciales inversores) durante dos semanas en la isla. En este tiempo, trabajarán con líderes del ecosistema startupero como Lucas Carné (Privalia), Max Kelly (Techstarts de Londres), Rupert Barksfield (Pynko), Manel Adell (ex CEO de Desigual) y Martin Varsavsky (Jazztel, Prelude and Overture), entre otros.

Las 494 startups que han aplicado al programa de Decelera Menorca en la isla (un 44% más que en 2018) son muy diversas tanto en la fase de desarrollo en que se encuentran –casi el 50% están en fase semilla, pero hay series A, series B+ y 3Fs– como en el sector en el que trabajan. Inteligencia Artificial (AI) y Machine Learning, Blockchain, IoT y Big Data son los mayoritarios entre las candidatas de 2019.

“La calidad de las startups que han aplicado este año ha evolucionado favorablemente con respecto años anteriores. Estamos muy satisfechos de ello. Creemos que este cambio se debe a nuestra apuesta por fortalecer y desarrollar el primer programa que se preocupa por los equipos y el factor humano en el ecosistema, y por nuestro reposicionamiento de marca con Decelera”, apuntó Marcos Martín, CEO y co-fundador del programa de desaceleración.

La lista de las 25 seleccionadas y los ‘startups héroes’ de 2019 se dará a conocer a principios del mes de mayo, después de que el comité de evaluación internacional, –compuesto por el equipo ejecutivo de Decelera, miembros de su comunidad de antiguas ediciones, y socios fundadores e inversores de larga experiencia como Martin Varsavsky–, termine el análisis pormenorizado de las compañías y sus equipos.

Decelera Menorca vuelve a contar en esta edición con el apoyo de Schneider Electric como socio estratégico para impulsar las startups tecno-sostenibles. Tres de las participantes, vinculadas al sector energético y de automatización, podrán participarán en el programa con una beca de la multinacional. La corporación será quien seleccionará las ganadoras.

Las candidatas a formar parte de la comunidad Decelera proceden de 77 países. De las inscripciones registradas, el 63% de las solicitudes provienen de Europa; un 14,4% de Asia; un 10,1% de África; un 8,7% de América del Norte; un 3,4% de Latinoamérica y un 0,4% de Oceanía. Por países, España concentra el mayor número de aspirantes –88, el 17,8% del total–, seguido de India con 42 startups y Reino Unido, con 41.

Emprendimiento tecno-sostenible y humana para un futuro mejor

El 95% de las startups interesadas en participar en Decelera Menorca afirman que sus proyectos tecnológicos pretenden hacer este mundo mejor y más sostenible. Casi en su totalidad, las candidatas declaran estar alineadas con uno o varios de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.

En concreto, la mayoría reconoce que las innovaciones tecnológicas que promueven son motor de crecimiento y desarrollo económico que impulsan mejores infraestructuras y nuevas industrias. De entre los objetivos de la ONU, las startups apuntan con sus proyectos a para mejorar la salud y el bienestar de los ciudadanos; a impulsar ciudades y comunidades sostenibles; a promover empleos decentes y el crecimiento económico; y a reducir las desigualdades, entre otros objetivos.

La isla de Menorca, declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO hace 26 años, es un marco incomparable para desacelerar e impulsar un ecosistema de emprendimiento tecno-sostenible. En las cuatro ediciones anteriores, 90 startups desaceleraron en la isla. De ellas, más del 40% levantaron capital, que supera los €75M).

Sobre Decelera

Decelera es el primer Programa de Desaceleración de startups tecno-sostenibles del mundo que plantea una metodología diferencial y única desde 2015, asentada sobre cuatro valores: desaceleración, comunidad viva, factor humano y sostenibilidad. En él, emprendedores internacionales escapan del ruido de las operaciones diarias para reflexionar e inspirarse sobre cómo escalar su negocio y crecer de forma sostenida, y en cómo conseguir la financiación necesaria que les permita crecer.

El programa de 18 meses de duración arranca con un paréntesis de entre una y dos semanas de desconexión en un entorno natural de singular belleza esencial para conseguir la inspiración y creatividad (Menorca y México). En las primeras jornadas, los startup heroes identifican las claves sobre cómo generar valor a través del trabajo en equipo, la importancia de la sostenibilidad –que es inherente a la desaceleración– y el poder la red de contactos y la comunidad.

En la segunda fase, se enfocan en sus proyectos y equipos mediante encuentros relajados con los experience makers, además de realizando actividades off-campus. Durante los últimos días tienen lugar los encuentros individuales con potenciales inversores para levantar financiación.

