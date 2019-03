El número Pi, 'imprescindible para casi todo', según los fundadores de Smartick Comunicae

miércoles, 13 de marzo de 2019, 11:52 h (CET) El 14 de marzo se celebra el Día del Número Pi, una efemérides que pretende divulgar entre la población la importancia que tiene esta cifra en muchos ámbitos, no solo de las ciencias, sino de la vida. Su conocimiento y la comprensión de su aplicación práctica es fundamental para niños y niñas en su etapa escolar El próximo día 14 de marzo se celebra el Día del Número Pi, una efeméride que nació hace casi 10 años con la intención de promover las matemáticas y las ciencias en el ámbito de la educación.

El número Pi es uno de los más estudiados en el mundo de la aritmética y es el resultado que se obtiene al dividir la longitud de una circunferencia por su diámetro. Este cociente siempre da como resultado el número Pi: 3,14, en su versión corta, ya que este dígito es irracional y por tanto con un número infinito de decimales, de los que en la actualidad se conocen más de 22 billones.

Tiene aplicaciones en áreas tan distintas como la ingeniería, la física y la astrología, pero en matemáticas es una de las constantes que más aparece. No en vano, con este número irracional se puede calcular circunferencias, áreas de círculos, volumen de esferas y cilindros.

Y en sus utilidades más prácticas, se usa en los procesos de construcción de las tuberías que conducen el agua, de las ruedas del coche, de botellas y de los vasos, entre otros muchos objetos; también aparece en ámbitos tan diversos como la geometría, los calendarios, la probabilidad, los comics o la música.

De hecho, Pi es casi mágico, ya que aparece en lugares que no se esperaría . Por ejemplo, forma parte de los cálculos para ubicar un objeto o persona en un mapa usando tecnología GPS, y en los relojes de péndulo, la fórmula matemática del tiempo que le toma al péndulo oscilar de un lado a otro está basada en él. Además, la NASA toma 16 dígitos de Pi para calcular posiciones exactas, y en los vuelos de larga distancia, en los que los aviones hacen un trazado en forma de arco de un círculo, la ruta se calcula haciendo uso del número Pi para optimizar el trayecto y el combustible.

"Para las personas que trabajamos con las matemáticas, el número Pi es fundamental en múltiples ecuaciones, procesos y cálculos. Por eso es tan importante trasmitirles correctamente a los niños y niñas su significado, valor y aplicación", señalan Javier Arroyo y Daniel González de Vega, fundadores de Smartick.

Curiosidades del Número pi

La celebración del Día del Número Pi en la jornada del 14 de marzo no es casual, pues responde a la forma en la que se escribe el día y el mes (3/14) en Estados Unidos -país donde nació la onomástica-, y juega con la unidad y los dos decimales más conocidos de Pi (3,14).

El símbolo con el que se representa -π- es la decimosexta letra del alfabeto griego y, además, es la primera letra de la palabra griega periphereia, término usado para designar el perímetro de un circulo. Fue el matemático galés William Jones el primero que utilizó esta denominación en 1706.

El récord actual en la memorización de decimales del número Pi lo tiene el indio Suresh Kumar Sharma, con 70.030 decimales. Tardó más de 24 horas en recitar todos los decimales.

Su nombre y su valor (3,141559…) es una de las cosas más recordadas de la educación matemática de la mayoría de los españoles. No es de extrañar, por tanto, que en Google aparezcan más de 208.000.000 resultados sobre esta constante infinita, muchas de ellas relacionadas precisamente con la celebración del Piday.

No obstante, aunque casi todo el mundo es capaz de recordar el valor numérico de Pi, no ocurre lo mismo cuando se les pregunta por las operaciones que, en la etapa escolar, se hacían con este peculiar número, como ha podido comprobar Smartick en la calle.

