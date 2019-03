Business Afterwork, una oportunidad para ampliar las redes de contactos Comunicae

miércoles, 13 de marzo de 2019, 11:16 h (CET) El jueves 21 de marzo se celebra un macro Business Afterwork, en el Skynight del Hotel Puerta de América de Madrid, evento de Networking distendido, referencia en el mundo de los negocios de la Capital de España, con cientos de profesionales y empresarios inscritos El jueves 21 de marzo, a las 20:30 horas, el mundo de los negocios madrileños tiene una nueva edición del Business Afterwork, evento de networking que sirve de referencia para cientos de empresarios. Se trata de un evento de Networking, destinado a emprendedores, profesionales, empresarios y directivos que quieren ampliar su red de contactos profesionales, de una forma distendida. Evento ideal para desconectar después de una larga jornada laboral y tomar algo con otros empresarios, compañeros, amigos o desconocidos con intereses comunes.

En esta ocasión, el lugar seleccionado está a la altura de sus asistentes, considerado como uno de los mejores lugares para hacer eventos empresariales, el SKYNIGHT del Hotel Puerta de América de Madrid, que sin duda sorprenderá a los asistentes que aún no lo conozcan, con sus vistas, terraza exterior y pasillo con suelo de cristal. Sin duda, uno de los mejores lugares para ver el anochecer de la Capital de España.

La asistencia a Business Afterwork es gratuita y el evento contará con mesas expositoras de empresas colaboradoras, quienes ofrecerán sorteos y promociones exclusivas a los asistentes de ese día. Se servirá un estupendo picoteo, cortesía del hotel, buena música de fondo, photocall, magia de cóctel de Borjo Meyer y sobre todo, muchos emprendedores, profesionales y empresarios con ganas de hacer Networking.

Además, el Business Afterwork cuenta con el apoyo y colaboración de empresas y organismos como Networking 3.0, Pymes Unidas, La Asociación Española Multisectorial de Microempresas (AEMME), Urban Lab Madrid, Cultura Emprende (Radio Intereconomía), Revista Eventos y Networking, todonetworking, Have a Look Madrid, Julio Gysels (Coach y Consultor Empresarial), Ana Velázquez Comunicación, Madrid Investment Attractiony o Pad Star. El Afterwork, es parte de otro evento, del Foro de Emprendedores y Pymes en las Economías Digitales (FEPED), que tendrá lugar en el mismo hotel, a las 19 horas. El evento está organizado por FEPED, Negocios y Estrategia Business School y Eventos y Networking.

El Business Afterwork tendrá lugar el jueves 21 de marzo, a partir de las 20:30 horas, en el Hotel Puerta de América de Madrid, sito en la Avda. de América, 41. El propio hotel dispone de parking propio y en los aledaños (parte trasera del hotel) se podrán aparcar los vehículos, es zona azul y verde (zona fuera de “La Almendra”). Metros cercanos: Cartagena L7 y Avenida de América. A fecha de esta noticia, son más de 200 personas las que han confirmado su plaza.

Reserva de plaza gratuita desde aquí.

Las empresas que quieran destacar en el macro evento, también tienen la oportunidad de tener una mesa expositora, con su roll-up, en el Business Afterwork, además de otras formas de patrocinio. Los interesados pueden solicitar el dossier de patrocinadores en acm@eventosynetworking.com

