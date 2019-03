Aumenta la demanda de cerrajeros especializados en antibumping, según Vicente Camarasa Cerrajeros

Ante las amenazas y riesgos del hogar, tales como los ocupas y los ladrones, los fabricantes de cerraduras cada vez ponen más difícil a los amigos de lo ajeno la apertura de una puerta. Vicente Camarasa Cerrajeros, desvela las claves de la técnica de apertura de puertas más usada por los delincuentes: el bumping En Valencia, de cada 10 hogares, 8 tienen una cerradura que se puede abrir con facilidad por medio del bumping. No es un secreto que los ladrones perfeccionan sus técnicas para cometer robos, y una cosa es que puedan cometer sus fechorías con facilidad y otra que les cueste hacerlo.

No se puede dejar al azar la protección del hogar. Para tener un nivel de seguridad óptimo, conviene no sólo conocer las técnicas que utilizan los ladrones para ingresar en una vivienda, sino también las nuevas tecnologías en protección de cerraduras.

Qué es el bumping

Aunque no es una técnica reciente, sigue siendo una de las más preferidas para acceder a cualquier lugar que tenga una cerradura convencional. Básicamente, el bumping permite abrir cilindros al percutir sus pistones con llaves manipuladas, conocidas también como llaves bump. Lo único que se necesita para forzar la cerradura e ingresar a diferentes lugares es un objeto contundente, como un martillo o un simple destornillador.

Un simple golpe es suficiente para que el cilindro convencional libere la rotación de la llave. El proceso de apertura es fácil, limpio, sin rotura y rápido (bastan tan solo unos segundos). El peligro es real, por tanto, se debe buscar una solución efectiva que neutralice la vulnerabilidad y garantice seguridad.

Cerraduras para evitar que abran la puerta con bumping

Existe una variedad de cerraduras que ofrecen distintos niveles de protección, como los bombines antibumping. Estos dispositivos incluyen soluciones anti rotura, anti taladro, anti ganzúa, anti extracción y, sobre todo, impiden que las llaves sean manipuladas. Pero no son los únicos sistemas de seguridad en cerraduras disponibles. No obstante, también hay que tener en cuenta que ésta tampoco es la única técnica que usan los ladrones.

Existen detalles que muchos desconocen. Esta es la razón por la que se debe buscar información oportuna para no ser víctimas de la inseguridad. Es necesario conocer las diferentes cerraduras de seguridad que incorporan tecnologías recientes contra otras formas de hurtos.

En este sentido, los sistemas inteligentes antibumping ofrecen grandes posibilidades. Los hay de un solo pitón y hasta ocho pitones, con dispositivo de acero, anti técnica snap, etc. Lo importante, en todo caso, es que la cerradura cuente con un mayor número de elementos de seguridad.

Vicente Camarasa cerrajeros, unos verdaderos especialistas contra el bumping

Si bien muchas personas pueden comprar un bombín antibumping, no es recomendable que lo instalen de forma particular. Siempre es mejor contratar un servicio especializado en cerrajería que garantice seguridad, calidad y productos originales. Vicente Camarasa, como cerrajero en Valencia, es referente en seguridad y asesoramiento antibumping, no sólo por los años de experiencia en el sector, sino también por el equipo cualificado que lo acompaña.

Para ofrecer verdaderas soluciones de protección, los cerrajeros deben estar al día con las más recientes técnicas de protección anti robos, cambio de bombines, apertura de puertas sin rotura o instalación de cerraduras de seguridad. Vicente Camarasa, junto a los mejores técnicos profesionales de esta ciudad, reúne todas esas habilidades y cualquier otra que necesiten los usuarios. Estos no se conforman con la experiencia adquirida y siempre están en formación continua.

Estas son algunas de las razones por las cuales ellos se han ganado la confianza de innumerables clientes satisfechos que han dejado en sus manos los servicios de seguridad que requieren. Y no solo eso. También cuentan con un nivel de atención y respuesta al cliente muy rápido. Aparte de esto, pueden ser contactados 24/7 los 365 días para cualquier compromiso cercano a la localidad de Valencia, ya que son conscientes que las urgencias no conocen de tiempo y excusas.

Más información

Vicente Camarasa Cerrajeros

Avenida Francia 44, Entresuelo

46023 - Valencia

Telf: 961 15 00 00

www.cerrajerosvalencia10.com