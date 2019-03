Carrefour, Cabify y Kave Home se llevan los premios oro, plata y bronce en los eAwards Comunicae

miércoles, 13 de marzo de 2019, 07:00 h (CET) eShow, la mayor feria de eCommerce y marketing digital que se inauguró este martes en Barcelona, entregó ayer los premios eAwards, que reconocen a las empresas que más han despuntado en la industria digital durante el año 2018.

Carrefour se ha llevado el premio Oro especial por parte del jurado de los premios por seguir apostando por la digitalización de sus supermercados.

Por su parte, Cabify ha conseguido el galardón Plata por el diseño, estructura y novedades de su aplicación.

Por último, Kave Home ha logrado el premio Bronce por haberse asentado tanto a nivel online como offline apostando por la omnicanalidad.

Además los eAwards reconocen a los mejores en distintas categorías, como mejor Marketplace, mejor campaña en eCommerce o mejor app nativa. Estos son los ganadores:

Premios Barcelona'19

Mejor Proyecto omnicanal

Ganador: Game

Finalista: Miró

Finalista: Phone House Mejor App Nativa

Ganador: Elma Care

Finalista: Drivy

Finalista: E-cooltra Mejor Campaña en Ecommerce

Ganador: PcComponentes

Finalista: Proactiv

Finalista: BirchBox Mejor Ecommerce de Innovación

Ganador: Norma Comics

Finalista: Too Good To Go

Finalista: ByHours Mejor Cross-border Ecommerce

Ganador: Oliva Oliva Internet

Finalista: Aporvino

Finalista: Normandie Baby Mejor sistema de valoración de Ecommerce

Ganador: Sinmaletas

Finalista: El tenedor

Finalista: Aporvino Mejor Startup Ecommerce

Ganador: Esjoy

Finalista: Carnovo

Finalista: Soy todo sin Mejor Marketplace

Ganador: Mascoteros

Finalista: Gymforless

Finalista: BikeStocks Mejor Ecommerce Colaborativa

Ganador: MOOMS

Finalista: Drivy

Finalista: BKIE Mejor Marca de Ecommerce

Ganador: Másaltos

Finalista: Font Vella en casa

Finalista: Maison du monde Acerca de eShow

eShow Barcelona es la mayor feria de Ecommerce, Marketing Online, Social Media, Mobile e Internet of Things de España. Se trata del mejor escaparate para ver en vivo y en directo las últimas soluciones de tecnología y las estrategias y casos de éxito más innovadores de la mano de un nutrido plantel de ponentes nacionales e internacionales, foros de debate, expositores y un buen número de actividades.

Los días 12 y 13 de marzo de 2019 se celebra en La Fira su 34ª edición, en la que se espera batir los números registrados en 2018: más de 250 speakers, alrededor de 150 stands y 12.000 participantes profesionales. “Digital Marketing and eCommerce Leaders” se convierte en el hilo conductor de la feria para poner de relieve el papel de la ciudad condal como impulsora de la revolución digital.

