Red Educa lanza la III edición del Concurso Educando de Publicaciones Didácticas Comunicae

martes, 12 de marzo de 2019, 16:36 h (CET) Red Educa lanza la III edición del Concurso Educando, destinado a todos aquellos profesionales de la educación que quieran compartir sus experiencias u opinión a través de su Red Social Educativa. Los autores de dichos artículos pueden recibir múltiples premios como un máster propio universitario gratuito o la publicación del artículo en la revista de tirada nacional Innovación Educativa, así como un certificado de publicación válido para las oposiciones Las nuevas metodologías y la revolución en las aulas es un hecho que ha llegado para quedarse. La implementación de las nuevas tecnologías en la sociedad, ha facilitado que se compartan los conocimientos entre los distintos profesionales de educación de todas las especialidades y niveles educativos. Pero, ¿y si además de compartir conocimientos se recibiera un premio por ello? Red Educa ha lanzado la III Edición del Concurso Educando, donde se buscan docentes creativos que quieran compartir sus experiencias.

Participar es muy sencillo, tan solo se tiene que presentar un artículo relacionado con cualquier temática de educación y que tenga entre 800 y 2.000 palabras, que esté redactado en español y que no haya sido publicado ni total ni parcialmente con anterioridad. La participación estará abierta hasta el 12 de abril. Todos los artículos recibidos serán evaluados por un equipo de docentes especialistas en distintas ramas que decidirán cuáles son aquellos artículos que serán publicados posteriormente en la Revista 'Innovación Educativa'.

Esta III edición del Concurso Educando tiene tres tipos distintos de premios:

Premio al mejor artículo. El artículo que sea designado por el jurado como el mejor entre todos los recibidos recibirá 1.000 euros para matricularse en cualquier máster o curso del catálogo formativo de Red Educa.

Premios con mayor número de 'me gustas'. En el caso del artículo que más 'me gustas' haya recibido dentro de la Red Social de entre todos los participantes recibirá una beca del 30% en cualquier curso del catálogo formativo de Red Educa. Además, podrá escoger un curso online totalmente gratuito dentro de un listado preseleccionado.

8 mejores artículos. Si el artículo ha sido escogido por el jurado como uno de los 8 mejores, podrá disfrutar de una beca del 25% en el catálogo de Red Educa.

Todos los artículos premiados serán publicados en el quinto número de la Revista Innovación Educativa (IE) de Red Educa que verá la luz en el mes de junio de 2019 y los autores recibirán un certificado de publicación que podrán presentar en las oposiciones docentes para que le sume puntos en el baremo del concurso al contar con el ISSN (Número Internacional Normalizado de Publicaciones Seriadas).

Estos son los pasos a seguir para poder participar en la III edición del Concurso Educando:

Paso 1. Publicar el artículo en el apartado Tablón de la Red Social Educativa de Red Educa.

Paso 2. Compartir el artículo en las redes sociales con el hashtag #ConcursoEducando para conseguir 'me gusta' dentro de la Red Social Educativa.

Paso 3. Enviar el artículo por correo electrónico a formacion@rededuca.net en Word, con el asunto CONCURSO RED EDUCA – Título del artículo – Nombre del autor.

Se puede acceder a la convocatoria haciendo clic aquí.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.