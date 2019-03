El COEGI edita un pictograma para mejorar la comunicación con personas sordas en entornos sanitarios

Será distribuido en los centros sanitarios públicos y privados de Gipuzkoa. El Colegio imparte formación en lengua de signos para enfermeras y esta tarde organiza una charla-coloquio en la que se analizarán las barreras y problemas de comunicación que viven las personas sordas en entornos sanitarios, así como los recursos que tienen a su alcance en la actualidad. Se calcula que en Gipuzkoa cerca de 15.000 personas tienen discapacidad auditiva La sede del Colegio Oficial de Enfermería de Gipuzkoa (COEGI) ha acogido esta mañana la presentación oficial de un nuevo pictograma que, editado por el Colegio, nace con el objetivo de facilitar la comunicación con las personas sordas en entornos sanitarios. El pictograma ha sido creado por la enfermera especialista en Salud Mental, Raquel Ule, y surgió tras un estudio que realizó sobre la atención enfermera a pacientes sordos.

Según ha explicado, “tras comprobar que no había muchos recursos y el malestar que generaba la dificultad de comunicación, tanto entre los profesionales de enfermería como entre las personas sordas, me pareció interesante elaborar el pictograma. Es un recurso que permite intercambiar información de una forma básica, sencilla y bastante visual y que puede utilizarse tanto en situaciones de urgencia como en cualquier servicio o centro en el que se necesite”.

Para ello, el pictograma recopila algunos signos y síntomas, así como características relativas a la frecuencia, dónde o desde cuándo se presentan, entre otros aspectos. El COEGI lo ha editado en dos formatos: cartel tamaño DINA3 y folleto de mano, y serán distribuidos en los centros sanitarios públicos y privados de Gipuzkoa. Además, cualquier persona interesada en conseguir un ejemplar, puede solicitarlo en el Colegio.

La vicepresidenta del COEGI, Gemma Estevez, ha subrayado que el Colegio continuará trabajando en todo aquello que contribuya a ofrecer una atención sanitaria plena a las personas sordas, “con unos cuidados de calidad y superando las barreras de comunicación existentes”. Por ello, además del pictograma, el COEGI está impartiendo un novedoso curso de 60 horas de duración de lengua de signos impartido por profesoras nativas y que ha obtenido una acogida muy positiva entre las profesionales guipuzcoanas. Los contenidos del curso están además adaptados a la terminología y procedimientos sanitarios para que las enfermeras puedan comunicarse mejor con los pacientes sordos.

Situación actual

Según datos del INE, en España residen un millón de personas sordas (2% de la población), datos que trasladados a Gipuzkoa suponen que cerca de 15.000 personas tienen discapacidad auditiva en el Territorio. Se trata, por tanto, de un colectivo numeroso que tiene derecho a de ser atendido en igualdad de condiciones en cualquier entorno sociosanitario.

La presidenta de la Asociación de Personas Sordas de Gipuzkoa, Rosa Mª Rodríguez, ha enfatizado en su intervención que “una de nuestras principales reivindicaciones es superar las barreras de comunicación y tenemos la sensación de que no hemos avanzado mucho en Osakidetza. La situación es delicada y nos preocupa la atención que se da a las personas sordas”.

García ha explicado que cuentan con un intérprete para todo Gipuzkoa y ha reivindicado la necesidad de que sea el propio Servicio Vasco de Salud quien gestione el servicio de intérprete cada vez que se da cita a una persona sorda. “Actualmente lo tenemos que solicitar nosotros; muchas veces está ocupado, tenemos que cambiar citas médicas y no podemos gestionar llamadas…. Deberíamos además contar con servicio de intérprete las 24 horas”, ha subrayado recordando que esta figura es un puente de comunicación “no sólo para nosotros, sino también para los profesionales sanitarios”.

Otra demanda de la asociación es que el contacto con las personas sordas desde Osakidetza se realice vía whatssap, SMS o e-mail y no mediante llamada telefónica. “Que nos avisen directamente a la persona sorda. Cuando lo pido me dicen que no pueden y no lo entiendo … Siempre dependemos de una tercera persona que, además, quizás yo no quiera que tenga conocimiento de mis intimidades o enfermedad”. También sería necesario adaptar los servicios de aviso de los centros sanitarios e incorporar en las salas de espera pantallas o letreros luminosos para poder avisar a consulta a la persona sorda. Desde la Asociación de Personas Sordas de Gipuzkoa consideran asimismo muy necesario que personal sanitario de Osakidetza tenga un conocimiento de la lengua de signos y, en este sentido, felicitan al COEGI por sus iniciativas.

Por su parte, Ainhoa López de Angulo, profesora nativa de Zeinu Kaxa, ha recordado que las estadísticas revelan que las personas sordas sufren de estrés y ansiedad por culpa de las barreras de comunicación en entornos sanitarios. “Al encontrarse con obstáculos empiezan, a sentir frustraciones y sensación de discriminación y soledad”, ha dicho.

Por este motivo, ha reivindicado la presencia de la intérprete de lengua de signos y de que los profesionales sanitarios conozcan la lengua de signos: “que existan recursos adaptados porque, además, cada persona sorda no tiene las mismas necesidades y tampoco tenemos las mismas capacidades en cuanto a lectura, comprensión, lectura de labios o conocimiento de lengua de signos”, ha explicado.

Estos y otros aspectos se abordarán en la charla coloquio que el Colegio Oficial de Enfermería de Gipuzkoa ha organizado esta tarde en San Sebastián.

CHARLA-COLOQUIO ABIERTA A LA CIUDADANÍA:

Barreras invisibles: Problemas de comunicación de las personas sordas en entornos sanitarios

Martes, 12 de marzo. 18,00 horas. Sede del COEGI

Entrada libre hasta completar aforo

Vídeos

Vídeo presentación del pictograma

VÍDEO: Formación en lengua de signos. Barreras de comunicación de personas sordas en el ámbito sanitario