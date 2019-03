DHL y el Campeonato ABB FIA Formula E celebran juntos sus hitos más importantes Comunicae

martes, 12 de marzo de 2019, 15:24 h (CET) La 50ª carrera en la historia de la Fórmula E se ha llevado a cabo en Hong Kong el pasado 10 de marzo. Las series de carreras de esta temporada utilizan, por primera vez, el coche de segunda generación. Además DHL celebra este año su 50 aniversario y organiza el concurso para fans "50 Moments that Delivered". El ganador asistirá al E-Prix de Nueva York La Fórmula E celebró el 10 de marzo en Hong Kong, la 50ª carrera de su todavía corta historia. En su quinta temporada, la serie de carreras de Fórmula E, totalmente eléctrica, atrapa a los fans de todo el mundo con la presencia de los vehículos más rápidos hasta la fecha y una serie de innovaciones que aportan aún más emoción. El año de la 50ª carrera de la Fórmula E también coincide con el 50 aniversario de DHL. Como socio fundador y de logística global de la Fórmula E, DHL está organizando el concurso online para fans '50 Moments that Delivered', conmemorando así ambos aniversarios.

Al comienzo de la temporada 2018/2019, ABB FIA Fórmula E presentó la segunda generación de coches de carreras de Fórmula E. Equipada no solo con un diseño futurista, esta próxima generación también tiene el doble de capacidad de batería que su predecesora, eliminando la necesidad previa de cambiar de automóvil durante la carrera. Además, los nuevos coches son los más rápidos en las series de carreras hasta la fecha: con 250 kW de potencia, pueden acelerar de 0 a 100 km / h en 2,8 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 280 km / h. Otra novedad en la quinta temporada es el modo ataque: los pilotos pueden obtener 25 kW adicionales de potencia al salir de la línea de carreras y atravesar una Zona de Activación especial. Si un conductor activa el aumento de potencia adicional, esto se indica mediante un cambio de color de azul a magenta en el halo del casco.

DHL ha estado a bordo como socio fundador y proveedor de servicios logísticos globales desde 2013, un año antes de la carrera debut. Además de sus décadas de experiencia en la logística de los deportes de motor, incluida la Fórmula 1, lo que conecta a DHL con la Fórmula E, en particular, es un enfoque compartido en la innovación y la sostenibilidad. En 2017, bajo su estrategia 'Misión 2050', el Grupo Deutsche Post DHL se fijó el objetivo de reducir las emisiones netas relacionadas con la logística, a cero para 2050. La electromovilidad es una parte importante de ello. Deutsche Post DHL Group es pionero en el área de la logística verde, particularmente con el StreetScooter, un vehículo de distribución eléctrica de desarrollo propio, ampliamente utilizado en toda Europa y que también se vende a terceros. El Grupo Deutsche Post DHL opera actualmente una flota de aproximadamente 9.500 vehículos eléctricos en todo el mundo. Además, numerosos e-scooters, es decir, scooters eléctricos, y e-bikes están jugando un papel importante en el camino hacia el logro de un sistema para hacer las entregas en las grandes ciudades, que sea libre de emisiones al máximo.

"Al ser una serie de carreras tan emocionante y orientada al futuro, la Fórmula E es sinónimo de combinación de innovación y avance en el deporte del motor, de la misma manera que Deutsche Post DHL está avanzando en el campo de la logística", dice Arjan Sissing, Vicepresidente Corporativo Brand Marketing en DHL. "Otros sectores, incluida la industria del transporte y la logística, también se están beneficiando de los avances técnicos que están siendo impulsados en la Fórmula E, en el área de la electromovilidad".

En el año de la 50ª carrera de la Fórmula E, DHL también celebra su 50 aniversario. Para conmemorar la ocasión, la compañía, que fue fundada en 1969, mira hacia atrás a los momentos más destacados de la Fórmula E, con un concurso online para fans denominado '50 Moments that Delivered'. En cinco categorías, los fans tienen hasta el 12 de mayo para votar sus mejores momentos personales en: https://www.dhl-in-motion.com/formula-e/50-moments-that-delivered

Todos los aficionados que hayan votado entrarán en un sorteo para ser el primer aficionado reportero de Fórmula E de DHL, en el E-Prix de Nueva York y conociendo a los principales protagonistas de los cinco momentos más importantes de la Fórmula E.

