El Dr. Diego Tomás Ivancich revela las cirugías estéticas más demandadas en primavera

martes, 12 de marzo de 2019, 15:04 h (CET) La primavera es la época top de las operaciones de cirugía estética. Más del 50 % del total de intervenciones se concentra entre los meses de marzo y junio y es en abril cuando la demanda se dispara. La llegada del buen tiempo y las altas temperaturas constituye el momento en que se analizan las partes del cuerpo y se decide qué mejorar para ganar en confianza y seguridad El Doctor Diego Tomás Ivancich revela cuáles son las operaciones más demandadas en esta época del año:

Mamoplastia. Consiste en un cambio de volumen y/o forma de los senos, de dos tipos: aumento o reducción. La demanda de cirugía mamaria supone casi el 50% de todas las cirugías estéticas practicadas en España; aunque, es cierto que la mayor parte de ese porcentaje corresponde a una demanda de aumento. Para esta intervención se realiza un estudio preoperatorio y una ecografía mamaria. Requiere anestesia general y se realiza mediante una pequeña incisión en el pliegue submamario o alrededor de la areola dependiendo del caso. Se coloca la prótesis por detrás de la glándula mamaria, por encima o por debajo del músculo pectoral según cada paciente.

Abdominoplastia. Consiste en la retirada del exceso de piel y grasa abdominal y en la corrección de la flacidez muscular. Esta situación de exceso de piel y relajación del abdomen se suele dar en pacientes que han experimentado aumento de peso y pérdida posterior o en mujeres que han tenido varios embarazos. Gracias a la intervención, se consigue un vientre más plano, firme y una cintura más estrecha. La operación se realiza bajo anestesia general y la recuperación puede llevar de unas semanas a unos meses, según el estado físico del paciente.

Rinoplastia. Cirugía que modifica la forma de la nariz, puede disminuir o aumentar su tamaño, cambiar la forma de la punta o del dorso, estrechar los orificios nasales o modificar el ángulo entre la nariz y el labio superior. Se recurre a esta intervención, también, para corregir los problemas congénitos, traumatismos y algunas dificultades respiratorias. La rinoplastia se realiza siempre en quirófano; puede realizarse bajo anestesia local más sedación, o lo que es más frecuente, con anestesia general, según la complejidad de la operación y lo que considere el cirujano.

Mastopexia. Este tipo de operación sirve para recolocar las mamas, elevarlas y restaurar su firmeza. La elevación del pecho se lleva a cabo en aquellos casos en que sin ser excesivo en volumen, ha sufrido una importante caída por el paso del tiempo, cambios hormonales o de peso. La operación puede realizarse bajo anestesia local si esta no se combina con otras operaciones y requiere tres incisiones: alrededor de la areola, otra vertical en forma de “T” invertida y una última horizontal. Tras retirar el exceso de piel, el pezón y la areola se recolocan en una posición más elevada y así se consigue un pecho más turgente.

Acerca del Doctor Diego Tomás Ivancich

El Dr. Diego Tomás Ivancich es especialista en Cirugía Plástica vía MIR y miembro numerario de la SECPRE, contando con más de 20 años de experiencia centrados en el campo de la cirugía estética.

Cuenta con más de 10.000 cirugías realizadas y asiste periódicamente a los congresos más importantes de su especialidad para estar siempre al día, y con los años se ha convertido en un referente para los medios de comunicación, donde es habitual verle o escucharle, así como para las periodistas de belleza, por su solvencia en la materia y credibilidad. Por su dilatada experiencia es uno de los profesionales más preciados en España y solicitado para casos de secuelas y malos resultados de cirugía estética.

Sus consultas se caracterizan por su empatía con los pacientes, su trato exquisito y sobre todo por resolver complejos y problemas de autoestima con discreción y con trato individual y personalizado, dedicando a cada paciente el tiempo necesario para resolver todas sus dudas.

Todos los tratamientos se realizan en hospitales de la CAM y los postoperatorios son llevados directamente por él, contando los pacientes con su teléfono personal para localizarle las 24 horas del día para su tranquilidad.

El Dr. Tomás no trabaja para empresas comerciales o clínicas franquicias, para asegurar una atención rigurosa y los mejores estándares de calidad.

