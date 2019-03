Bionike explica cómo combatir las alergias en la primavera Comunicae

martes, 12 de marzo de 2019, 12:52 h (CET) A un paso de la primavera llegan las temidas alergias, que en España sufren más de 14 millones de personas. Estas pandemias se manifiestan de diferentes maneras, todas ellas muy molestas: urticaria, estornudos, picor nasal…. Por ello, desde Bionike, la cosmética "sin" más acreditada del mundo, explican en 7 puntos cuáles son las alergias más populares durante la primavera y cómo combatirlas; además, recomiendan los mejores productos si se sufre de prurito Con la llegada de la primavera aparecen también las alergias y, Bionike, la marca de cosmética número 1 en Italia, aporta algunos consejos para reducirlas lo máximo posible. A la vez que presenta sus mejores productos para este fin:

El contacto con los alérgenos suspendidos en el aire produce reacciones que afectan a las mucosas, desencadenando incómodos síntomas como la tos, los icores en la garganta o los estornudos. Estas molestias son muy frecuentes y, en algunos casos, constituyen el primer indicador de que la alergia primaveral ya está aquí.

Durante la primavera, la mayoría de las personas que sufren alergias tienen la piel más reactiva y más sensible y este es el origen del picor corporal. Para los alérgicos será mejorno pasear con partes del cuerpo descubiertas (especialmente los brazos y las piernas) por zonas donde haya gramíneas o al tumbarse sobre el césped.

Para evitar el prurito es recomendable vigilar el sudor e hidratar la dermis con cosméticospara pieles sensibles y reactivas, sin alérgenos, sin conservantes, sin perfume, sin gluten y testados para el níquel, como por ejemplo los de Bionike.

Al volver a casa después de finalizar la jornadalos expertos recomiendan una ducha para eliminar el polenrecogido durante el día y cambiarse de ropa.

Muy útil: salir a la calle con gafas de sol será la mejor defensa contra la alergia, ya que constituyen el primer aliado para defenderse de la polinización y prevenir las enfermedades oftalmológicas.

Durante la primavera, será mejor no tender la ropa al aire libre, sinosecar la ropa en el interiorpara evitar que ésta se llene del polen que se encuentra suspendido en el aire.

Evitar las actividades que muevan el polen como, por ejemplo, cortar el césped.

A continuación, Bionike presenta sus mejores porductos para combatir las alergias esta primavera y siempre:

TRIDERM LEN´OIL. TUBO 100ML

Aceite calmante, formulado para reducir el picor en caso de dermatitis y eccemas y para favorecer los procesos reparadores y de defensa de la piel, gracias a su alta concentración de Vitamina E y al extracto de zanthoxylum. Además, ayuda a combatir eficazmente el enrojecimiento y la sequedad de la piel.

PVP: 19,95 €

TRIDERM ALFA BASE GRASA. VASO 450ML

Crema base hidratante, formulada con un alto contenido en lípidos para garantizar una intensa acción emoliente.Su fórmula esencial ha sido expresamente estudiada para la piel más sensible como la de los recién nacidos y los niños, para reducir al mínimo los riesgos de alergias e irritaciones.

PVP: 27,95 €

TRIDERM JABÓN DE MARSIGLIA SÓLIDA. 100G

Todas las virtudes y propiedades beneficiosas de la antigua tradición del jabón de Marsella estáncontenidas en este jabón. Enriquecido con vitamina E, está formulado para permanecer compacto incluso durante un uso prolongado. Ideal para lavados frecuentes, ya que limpia de forma equilibrada sin causar sequedad e irritación, además de contener perfume sin alérgenos.

PVP: 8 €

TRIDERM ALFA PASTA BASE. TUBO DE 150ML

Pasta suave con propiedades calmantes, emolientes y protectoras, indicada para prevenir el enrojecimiento y las grietas.Contiene un 25% de Óxido de cinc y un 25% de almidón de maíz y es perfecta para las pieles más sensibles y delicadas como las de los alérgicos, los recién nacidos y los niños.

PVP: 17,50 €

Acerca de Bionike

Fundada en Milán en 1930, Bionike, la marca de cosmética nº1 en Italia, abre en Madrid un templo de la belleza sin precedentes en España, en el que el culto a la piel y su exigente cuidado son las notas dominantes. Todas sus líneas dermocosméticas son compatibles con pieles sensibles, alérgicas y reactivas, ya que han sido formuladas para aliviar problemas cutáneos previniendo su aparición. Las referencias Bionike son altamente eficaces y responden a la “Filosofía de los Sin” - sin conservantes, sin perfume, sin gluten y testados para el níquel. Esto, sumado a que es completamente “gluten-free” y “Child Labor free”, hacen de ella una de las firmas del momento.Todos los productos pueden comprarse en su tienda online, en la física de la Calle Cristóbal Bordiú 48 y en las mejores farmacias. www.bionike.es

Telf: 91. 033 02 67

/BionikeSpain

