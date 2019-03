Así es la startup Gameflik, el Spotify de los videojuegos

Gameflik es un servicio freemium de videojuegos en formato físico por suscripción que permite probar los nuevos lanzamientos y más de 280 juegos de PS4 y Xbox One por un precio mensual reducido. Después de probar cada juego existe la opción de decidir si comprar o devolver el juego, sin riesgo Gameflik es la primera tienda online en la que se puede probar todos los videojuegos del mercado antes de comprar, lo que permite a cualquier gamer ahorrar grandes cantidades de dinero al año.

Los planes de Gameflik: Uno para cada necesidad

Poder probar videojuegos a través de Gameflik es realmente sencillo, solo hay que registrarse y seleccionar uno de los planes ofrecidos por Gameflik.



El primer plan es Gameflik Free, el cual permite probar más de 100 videojuegos de PS4 y Xbox One de forma gratuita pero con limitaciones.

Algunos de los videojuegos que se pueden probar de forma gratuita son GTA V, Uncharted 4, Watch Dogs 2, Bloodborne, The last of us, Far cry 4 y muchos más.

El segundo plan es Gameflik Premium, el cual permite probar los nuevos lanzamientos y más de 280 videojuegos de PS4 y Xbox One.

También exise la posibilidad de contratar el plan Premium Familiar que permite probar 2 juegos a la vez o el plan anual de Gameflik Premium que incluye 2 meses gratis.

Los envíos y devoluciones son gratis en 2-4 días y puedes cancelar cuando quieras, sin contratos, sin cargos por cancelación y sin compromisos.

¿Cómo funciona Gameflik?

Registrarse

Seleccionar un plan, explora el catálogo de videojuegos y solicitar el que se quiere probar, el juego se envía directamente hasta el domicilio.

Juega sin limite

Jugar todo lo que se quiera, cuando se quiera y sin limite. Después de probar el juego se puede decidir si comprar o devolver y pedir otro juego, sin riesgo.

Devolución

Para devolver un juego solo hay que usar los sobres reutilizables.

Para más información: www.gameflik.com