Innoit: 'aumenta la demanda de consultoras que seleccionan el mejor talento informático para las empresas'

martes, 12 de marzo de 2019, 11:24 h (CET) La selección de personal es una tarea crítica que las empresas empiezan a delegar más y más en consultoras especializadas, según Innoit, expertos en el reclutamiento de informáticos en Barcelona Los procesos de selección de personal y las tareas encomendadas a los departamentos de recursos humanos cada vez están siendo más delegadas a empresas externas.

Estas empresas externas son subcontratadas para aplicar todo su conocimiento en la labor de optimizar los procesos de selección de personal, lo cual es más complicado de lo que inicialmente parece.

Deben tenerse conocimientos en la materia a la que se dedica la empresa, conocimientos en psicología, en comunicación emocional e interpersonal, así como en ingeniería de organización para poder acertar al máximo a la hora de establecer los criterios de selección y para poder idear y aplicar los procedimientos adecuados para ello.

Por lo tanto, parece lógico que cada vez sean más las empresas que actualmente delegan en otras empresas a la hora de tomar decisiones tan importantes como quién formará parte de la plantilla.

Una de las empresas que está despuntando este 2019, en lo que a consultoría de selección de personal en Barcelona respecta, es Innoit. Esta consultora mezcla tecnología y experiencia para poner en contacto a personas con organizaciones que mutuamente se necesita; lo cual constituye una cadena ineludible en lo que a funcionamiento de las empresas se refiere.

La tarea de empresas como Innoit es compleja pero fácil de entender: idean los mejores procesos de selección para poder optimizar el capital humano y para no desperdiciar ningún tipo de oportunidad (tanto para la empresa, como para las personas que postulan a un puesto de trabajo en ellas), seleccionan los procesos que mejor se adaptan a cada tipo de empresas en base a resultados de simulaciones, aplican los procesos que hayan resultado ser los más satisfactorios y comunican los resultados a las propias personas que hayan participado en el proceso y que han sido seleccionadas al fin del procedimiento.

Muchos son los factores que hacen que empresas consultoras como Innoit estén teniendo una gran demanda; entre los que destacan la versatilidad y la reversibilidad. Esto significa que Innoit no solo trabaja al servicio de las empresas, lo cual sería una representación de la tarea tradicional que llevan a cabo las consultoras; sino que también trabaja al servicio de los particulares que buscan empleo. Esto puede ser gracias a que Innoit cuenta con un sector denominado ‘área empresa’ y otro denominado ‘área candidato’, de manera que así pueden acudir a la empresa los dos cabos que ésta se encarga de unir a partir de la aplicación de los procesos ideados por la misma.

Con lo cual, el aumento de la demanda de consultoras que seleccionan el mejor talento solo se debe a la modernización del sector que han llevado a cabo consultoras específicas como Innoit. La clave reside en llegar al máximo de personas posibles, ya que el proceso de selección en el que trabaja tiene como objetivo unir personas de manera que las labores puedan llegar a dar el mayor número de frutos posible (tanto para las empresas, como para los candidatos que quieren trabajar en ellas).

Más información en: https://www.inno-it.es

