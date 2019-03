La Universidad Subway supera los 6,2 millones de cursos realizados Comunicae

martes, 12 de marzo de 2019, 09:12 h (CET) La Universidad Subway es una herramienta de formación gratuita online creada por la compañía para instruir a todo el personal de su red de restaurantes, -empleados, franquiciados y Agentes de Desarrollo de Negocio- Subway University, la universidad creada por la cadena de bocadillerías Subway para formar a todo el personal de la red, ha superado los 6.238.000 cursos realizados por empleados de la compañía, desde 2015. En concreto, tan solo en 2018, más de 2 millones de profesionales de la cadena finalizaron alguno de los cursos disponibles.

El objetivo de esta innovadora herramienta es el de ayudar a todas las personas que trabajan en Subway a mantenerse permanentemente actualizados en sus conocimientos, lo cual es una de las claves del éxito del negocio. La Universidad Subway ofrece formación inicial a todos los franquiciados antes de que asistan al curso de capacitación presencial, al igual que lo hace con todos los empleados de la compañía.

Posteriormente, la Universidad Subway ofrece cursos complementarios a sus Sandwich Artist" –tal y como denomina al personal encargado de la elaboración de los bocadillos- y a sus franquiciados para mejorar sus habilidades en cuestiones específicas como: la gestión de equipos; cómo gestionar adecuadamente las sugerencias de los clientes; el servicio al cliente; la apariencia externa el local; la gestión de entregas; el marketing local y en el punto de venta; el trabajo en cadena (este curso ofrece a los Sandwich Artist las herramientas necesarias para aumentar la producción y la responsabilidad particular de cada uno de los miembros el equipo en la productividad del negocio), etc.

En otras palabras, se trata de una poderosa herramienta diseñada para ayudar a los franquiciados a mejorar continuamente la calidad del servicio, las operaciones y la satisfacción del cliente.

Estos cursos de formación están creados para realizarse de forma online a través de cualquier tableta o dispositivo móvil, tanto en sistemas Android como iOS. La aplicación, que ha sido descargada más de 275.000 veces desde 2016, ofrece hasta 1.038 cursos específicos sobre temas tan diversos como: las operaciones de los restaurantes, sus análisis, resultados, etc., la excelencia en el servicio, y la marca Subway entre otros.

La duración de los cursos varía, si bien, guiados por las recientes teorías de aprendizaje que señalan que los contenidos más reducidos ayudan a los alumnos a retener mejor la información, gran parte de ellos son cursos cortos o "píldoras" formativas. Además del microaprendizaje, este currículo utiliza la gamificación y el juego para hacer más atractiva la formación.

Un gran proyecto formativo para toda la red

Subway University nació en las oficinas centrales de la compañía en Connecticut (EE.UU.), fruto del interés de su fundador por contar con una platilla altamente formada y motivada, algo imprescindible para él éxito el negocio. La formación comienza en el mismo momento en que el franquiciado y su equipo ingresan en la compañía, y se completa a lo largo de su permanencia en la red con nuevos cursos y test diseñados para evaluar si el alumno ha superado los objetivos marcados.

Actualmente, la Subway University ofrece estos cursos en 10 idiomas. Esta capacitación permite al franquiciado convertirse en un empresario independiente y, al mismo tiempo, beneficiarse de toda la experiencia de un equipo sólido y profesional con más de 50 años de experiencia.

Los restaurantes Subway

Subway ofrece una nueva alternativa a la comida rápida tradicional, sirviendo 7 millones de bocadillos hechos bajo pedido por día. Sus clientes pueden elegir entre 4,9 millones de combinaciones de variaciones, incluyendo proteínas de calidad, vegetales frescos cortados diariamente en el restaurante y pan horneado a diario y varias veces cada día en cada restaurante.

La cadena de restaurantes más grande del mundo sirve deliciosos y nutritivos bocadillos y ensaladas en cerca de 44.000 restaurantes en más de 100 países.

Fundado por Fred DeLuca, de 17 años, y su amigo de la familia, el Dr. Peter Buck hace más de 52 años, Subway sigue siendo un negocio familiar que trabaja con más de 21.000 franquiciados de todo el mundo.

Subway® es una marca registrada de Subway IP Inc.

