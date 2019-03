​Los cinco componentes de toda transformación empresarial

Es común pensar que la transformación empresarial tiene relación con la digitalización de las operaciones de una empresa, pero no lo es todo. Una gestión de cambio empresarial es un proceso que involucra talento humano, tecnología, procesos, un plan estratégico y comunicación.



“Actualmente con los desarrollos tecnológicos y la globalización, no existe una empresa que ofrezca un producto único en el mundo. Por esto, el principal beneficio que tiene una empresa al realizar una transformación empresarial es la posibilidad de seguir existiendo en el mercado de manera competitiva. Quienes no lo hacen están destinados al fracaso”, explica James Hernández, Cofundador y Presidente Ejecutivo de Trust Corporate.



La consultora organizacional con experiencia en la gestión de cambio empresarial, detalla los cinco elementos básicos que posee una transformación empresarial sólida.



Talento humano: La empresa debe rodearse de personal capacitado y con experiencia, donde los colaboradores se sientan identificados con la misión y los valores de la organización. “Todas las áreas de la empresa deben contar con personal calificado para los respectivos cargos, siendo muy relevante mantener un buen ambiente laboral para así retener a esos talentos”, explica James Hernández.



Tecnología: Todas las compañías deben entender que hay que invertir en tecnología para estar vigentes, y esta debe ser amigable y entendible tanto para la empresa como para los clientes. “El hecho de que una empresa haya sido exitosa en el pasado no garantiza que sea lo sea en el futuro. En el momento en que una compañía entiende que la tecnología es una inversión, y que en algún momento va a dar frutos, las cosas empiezan a fluir mejor. Para esto es importante contar con tecnología avanzada y un buen equipo que se haga cargo de todo lo relacionado a esta materia”, agrega el cofundador de Trust Corporate.



Procesos: Hay empresas que a veces quieren crecer pero no tienen procesos, y cuando no existen procesos se cometen errores en la gestión de la compañía y eso termina afectando la calidad del servicio o producto que se otorga a los clientes. “Esto es esencial al realizar una transformación empresarial. Las empresas deben tener procesos claros y definidos, donde cada persona sepa qué es lo que le corresponde hacer dentro de la organización”.



Plan estratégico: Los líderes de la organización deben tener un plan estratégico para desarrollar la transformación empresarial, que detalle sus objetivos, dónde, cómo y cuándo quiere realizar este cambio. El plan debe contener las acciones que se van a realizar, lo que se espera de cada área de la compañía y la forma en que se medirán las gestiones de cada unidad. “El plan estratégico se debe revisar periódicamente para tener claro cuáles son los avances que se han realizado, y así, en caso de que haya desviaciones éstas se puedan corregir a tiempo”.



Comunicación: Dar a conocer lo que se está haciendo resulta fundamental en toda transformación empresarial, ya que si los colaboradores no están al tanto van a haber problemas. “No es lo mismo decir que se va a realizar una transformación empresarial que plasmarlo en un documento, y que ese documento luego sea distribuido al resto del personal. Los líderes deben estar preparados para resolver las inquietudes que puedan surgir por parte de los colaboradores y así tener a la organización alineada”, concluye Hernández.