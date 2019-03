iSalud.com se une a Barcelona Health Hub Comunicae

lunes, 11 de marzo de 2019, 17:13 h (CET) El comparador de seguros se suma a esta asociación que busca promover el desarrollo del sector de la salud digital a través de la innovación iSalud.com, el comparador de seguros líder de España, se ha incorporado recientemente a Barcelona Health Hub, una asociación privada sin ánimo de lucro que busca unir startups, organizaciones sanitarias, empresas e inversores para acelerar la transformación digital en el sector de la salud.

La incorporación de iSalud.com a este ecosistema healthcare responde a su compromiso con aquellas actividades vinculadas al sector de la salud digital que buscan su desarrollo a través de la innovación y la transferencia de la tecnología y, en consecuencia, dar respuesta a un importante demanda de la sociedad. No en vano, un 83% de los españoles considera importante o muy importante el uso de la tecnología en el cuidado de su salud, según un estudio realizado por Accenture.

Para Albert Castells, CEO de iSalud.com, "poder formar parte de una iniciativa tan innovadora, que apuesta claramente por la potenciación del área de la salud digital y por la internalización de sus startups es un orgullo para nosotros. Nos permite no solo apoyar proyectos de este sector sino colaborar en la construcción de su futuro; un futuro que pasa por dar respuesta a una demanda cada vez mayor por parte de la sociedad como es el uso de la tecnología para cuidar de su salud".

Barcelona Health Hub, que busca promover el conocimiento, la divulgación y la innovación de la salud digital, tanto a nivel nacional como internacional, forma parte del proyecto de campus urbano que está desarrollando Barcelona Tech City, en el que ambas entidades colaborarán en el impulso de iniciativas vinculadas al sector de ciencias de la salud.

iSalud.com es el comparador de seguros médicos líder de España que trabaja con las principales compañías aseguradoras. Desde su nacimiento en 2010, ha tenido un crecimiento constante gracias a su propuesta de valor: ser responsable de todo el proceso con el cliente dentro de un entorno 100% digital y ofrecer ventajas exclusivas, como un chat médico 24/7, descuentos en farmacias y planes de prevención de salud, entre otros.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.