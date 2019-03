Oranto Petroleum aumenta su apoyo a la educación de las comunidades de Sudán del Sur

Como parte de su compromiso con el desarrollo socioeconómico de Sudán del Sur, Oranto Petroleum financiará un programa educativo en conjunto con el Ministerio de Petróleo para brindar capacitación a 25 maestros en las zonas más desfavorecidas del país El apoyo de Oranto Petroleum allana el camino para que 25 maestros reciban capacitación de calidad que beneficiará a 60,000 niños en 30 aldeas en Yirol, en el estado de los Lagos del Este de Sudán del Sur. El programa tendrá una duración de 5 años y se espera que tenga un impacto considerable en las comunidades del estado, que se encuentra entre los más pobres del país.

Será implementado por Action for Intervention and Management (AIM), una organización no gubernamental que trabaja para brindar educación de calidad a las partes menos desarrolladas de Sudán de Sur.

“En Oranto Petroleum, creemos firmemente que apoyar a los docentes en su desarrollo profesional conduce a mejores resultados para los alumnos. La capacitación de buena calidad es una parte esencial de la vida profesional de un maestro y va a ayudar a muchos niños", dijo el Príncipe Arthur Eze, Presidente Ejecutivo de Oranto Petroleum.

“En Sudán del Sur y en toda África, demasiados niños no han tenido el mayor acceso a una educación excelente. Estoy feliz de que este programa comience a abordar este problema y cierre la brecha, especialmente con las niñas. Oranto continuará apoyando lo que cataliza el liderazgo para hacer de la equidad educativa una realidad ", agregó el Príncipe Arthur Eze.

El apoyo de Oranto al programa está en línea con la política de la compañía de comprometer significativamente las capacidades locales en todas sus actividades en Sudán del Sur y promover el desarrollo de la infraestructura social. La compañía ya otorgó el año pasado un contrato para la construcción de dos escuelas primarias en Yirol y Rumbek, a un costo estimado de más de $ 800,000. La construcción de las escuelas está siendo ejecutada por la compañía de construcción local Dynamic Supplies and Construction Limited, en línea con el compromiso de Oranto de movilizar recursos humanos y materiales locales en todas sus actividades en la República de Sudán del Sur.

“La industria petrolera de Sudán del Sur nunca podrá llegar a su mejor nivel sin ciudadanos cualificados para asumir roles en toda la cadena de valor. Obtener un título no es suficiente para que los maestros continúen creciendo, desarrollándose y evolucionando”, declaró Ezekiel Lol Gatkuoth, Ministro de Petróleo de la República de Sudán del Sur.

"Para que Sudán del Sur alcance su verdadero lugar en África, tenemos que invertir en educación y los estudiantes de excelencia son el resultado de maestros de excelencia y, por lo tanto, es esencial empoderar y apoyar a los profesionales de la enseñanza en todo el país y estoy agradecido a Oranto Petroleum y conmino sobre otras compañías petroleras en el país que hagan lo mismo ", agregó el Ministro.

Oranto y su compañía hermana, Atlas Petroleum, conforman el grupo privado de exploración y producción más grande de África, centrado en África con 22 licencias en 11 jurisdicciones, incluida la producción de activos en Nigeria y Guinea Ecuatorial. A fines de mayo, Oranto acordó trabajar con Rosneft, el mayor productor de petróleo de Rusia, en el desarrollo de 21 activos petroleros en 17 países africanos.

Oranto adquirió el Bloque B3 Sudán del Sur en marzo de 2017 y desde entonces se ha involucrado en actividades de exploración a un ritmo acelerado y sin precedentes en el Bloque y ha demostrado un gran interés en entregar el desarrollo de activos de petróleo y gas en Sudán antes de lo programado y de la manera más rentable. Oranto completó la adquisición de datos en el Bloque B3 en el segundo trimestre de 2017 y se encuentra actualmente en la etapa de interpretación de datos.