Pawnshop da las claves para una compra segura de relojes de segunda mano

lunes, 11 de marzo de 2019, 16:29 h (CET) Para la seguridad de que la transacción de un producto de segunda mano se lleva a cabo con seguridad, es necesario tener en cuenta una serie de consejos que contribuya a ese fin Con el auge del comercio de joyería de ocasión, entre la que destaca los relojes de categoría, surgen técnicas con malas intenciones que buscan engañar al receptor del producto.

Por ello, es recomendable que se sigan una serie de recomendaciones en busca del mayor éxito posible en esta compra, como sucede con los relojes Rolex de segunda mano en Madrid, ya sea a un particular, un portal web o a una casa de empeños especializada en este terreno.

Referencias del vendedor

Una de las claves que puede asegurar la legitimidad del punto de origen del producto es que tenga un espacio físico en el que verlo en persona y comprobar su autenticidad. En caso de no contar con una sede física ni con fotos de calidad del producto, podría tratarse de un punto que genera poca confianza.

En este sentido, ayudan los comentarios y referencias sobre el punto de venta de clientes que hayan tratado con este vendedor.

Certificado de autenticidad

Este documento es fundamental para proporcionar la información detallada que demuestra la legítima procedencia del producto, especificando cada detalle del origen del mismo.

Información sobre sus antecedentes

La transparencia a la hora de ofrecer datos sobre los anteriores usos del producto es otro de los aspectos clave a la hora de realizar una compra de segunda mano de algún producto de joyería. En este sentido, es fundamental comprobar que el vendedor realiza las gestiones con total transparencia, verificando si hay algún registro de robo y comunicándolo al interesado.

Evitar aquellos productos con precios excesivamente inferiores

Aunque una de las cualidades que más se buscan en un producto de segunda mano es un precio reducido, hay que descartar aquellos productos con una tarifa tan reducida que haga sospechar.

Para verificarlo, se puede comprobar el precio medio del momento en el mercado de segunda mano del mismo artículo y si este difiere de la oferta que se tiene delante, es muy probable que esté falsificado o robado.

Documentación

Otro de los puntos fundamentales en esta materia es exigir la mayor cantidad posible de documentación asociada a este artículo, lo cual es una buena muestra de que se está ante un vendedor de confianza.

PawnShop es una casa de compraventa muy reconocida con una trayectoria que le avala como referencia en este mercado, proporcionando a sus clientes en todo momento toda la información sobre la legitimidad de los productos que conforman su extenso catálogo.

