ABA, una intervención eficaz y recomendada para el tratamiento del autismo

lunes, 11 de marzo de 2019, 14:40 h (CET) Las intervenciones analítico-conductuales, como el Análisis de Conducta Aplicado (ABA), cuentan con la mayor evidencia científica de eficacia y están recomendadas por las guías de buenas prácticas para el tratamiento de los trastornos del espectro autista. Abascool potencia la formación especializada y la transferencia de conocimiento en este campo Abascool, centro de formación especializado en el tratamiento del autismo ha desarrollado un curso en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid, para impulsar la formación de profesionales en el campo, adaptándose a los requisitos de certificación y buenas prácticas internacionales.

"La prevalencia del autismo va en aumento y es preocupante. En España se calcula que hay entre 450.000 y 600.000 familias afectadas. Todos los niños tienen derecho a una educación de calidad y tratamientos eficaces. Nuestro objetivo es promover la formación y la capacitación de profesionales y mejorar la accesibilidad a través de iniciativas sociales" ha afirmado Blanca Sáenz, fundadora de abascool.

El análisis de conducta aplicado, se diferencia de otras disciplinas, en su enfoque científico, habiendo demostrado ser efectivo en gran variedad de entornos. A través del empleo de los principios de la psicología del aprendizaje, promueve la adquisición de conductas socialmente relevantes y duraderas, mejorando la comunicación, las habilidades sociales y el aprendizaje, involucra al entorno y se basa en evaluaciones e intervenciones individualizadas, estructuradas y muy importante, medibles, para valorar el cumplimiento de los objetivos.

"Abascool oferta en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid, un curso de Experto en Análisis de Conducta Aplicado, certificado por la Behavior Analyst Certification Board (BACB) y la Association for Behavior Analysis International (ABAI). El curso es de 270 horas y se realiza en español y en formato online" ha explicado Blanca.

En Estados Unidos hay más de 400 universidades que ofrecen esta secuencia de curso verificado, en Canadá 22, en Italia 11, Reino Unido 6, Irlanda 5, Francia 5, Israel 12, etc. Hay que ponerse al día.

Sobre abascool

abascool es un centro de formación superior especializada en el tratamiento del autismo. Una iniciativa respaldada por inversores sociales con sensibilidad en la intervención de niños con autismo, la innovación educativa y la formación superior. Implican a profesionales, instituciones y familias para la divulgación y cobertura de las necesidades de las personas con TEA, las mejores prácticas y la mejora en la accesibilidad y la plena inclusión.

