Millones en pérdidas de la naranja valenciana por la entrada de producto extranjero

En esta temporada se ha producido la pérdida de miles de toneladas de naranjas valencianas de agricultores como NaranjasQuique.com, y de integrantes de la Asociación Valenciana de Agricultores y otras instituciones que agrupan al sector, produciéndose una disminución en los precios del 23% con respecto al año anterior.



Las pérdidas han superado los 160 millones de euros durante esta campaña, según cifras que manejan asociaciones del sector agrícola. Las imágenes que se muestran son las de cientos de miles de naranjas y mandarinas pudriéndose en la tierra, algo que alarma a la comunidad.



Peticiones del sector citrícola al gobierno español

En las pasadas semanas, el sector hortofrutícola se ha estado pronunciando, y ha estado denunciando el caso de forma extrema sobre esta problemática ante las autoridades. Además, solicitan una mayor vigilancia española con respecto a las decisiones tomadas en la Comunidad Europea, una reforma de la PAC, nuevas garantías fiscales de soporte a las explotaciones, y garantías para los agricultores españoles.



Representantes del Ministerio de agricultura español se han reunido con los actores involucrados para buscar soluciones y así atenuar el problema, que afecta tan sólo en Valencia a una gran comunidad citrícola que tiene más de 150 mil hectáreas, y cerca de 60 mil productores, entre grandes y pequeños.



Entre las soluciones, se encuentra la destinación de 30 mil toneladas de naranja a la industria de zumo y unas 20 mil toneladas de mandarinas. Pero no representa toda la producción, y es solo un paliativo momentáneo, que no garantiza a los productores seguridad para el futuro.



Pese a esto, los agricultores continúan viendo con preocupación las medidas de la Unión Europea para facilitar la entrada de cítricos procedentes de Sudáfrica y otros países como Marruecos, Turquía y Egipto, lo que puede significar a la larga, la reducción significativa del sector en España, al no encontrar mercado para sus productos y al verse afectados sus precios.



Las medidas por parte de las autoridades han sido ambiguas y no las que se esperaban. No se ha retirado gran parte de la producción para ser destinadas a zumos, la cual podría estar entre 200 y 250 mil toneladas de frutas cítricas. La cantidad ofrecida no es suficiente y no ayuda a todo el sector, sólo a una parte. Además, no se estima que pueda suspenderse de forma temporal y automática el acuerdo comercial con otros países.



Pérdidas de más del 30% de la producción

La problemática más reciente del sector citrícola, se ha producido tras el acuerdo firmado entre el Parlamento Europeo y Sudáfrica para la introducción de la fruta, con beneficios de reducción o exclusión de aranceles.



Una gran cantidad de agricultores ha tenido que dejar buena parte de la naranja en los árboles, al no encontrar compradores, aún con rebajas significativas, quedando en algunas provincias entre el 30% y el 40% sin recoger. Esto representa una de las peores temporadas tras los problemas de sequías y temporales de lluvia de otros años anteriores.



Sobreoferta en el sector hortofrutícola

Los productores valencianos esperaban colocar en Noviembre el producto, como todos los años, pero se toparon con que el mercado ya estaba saturado con la fruta foránea. La reducción en los precios se colocó entre un 20% y un 30% después de que toda Europa estuviera ya provista por la naranja sudafricana, generando pérdidas significativas.



Se ha producido el peor clima comercial, al haber tenido un incremento de producción del 21% en comparación al año anterior, y una gran presencia de producto de otros países, ampliando la competencia y entorpeciendo la venta de la fruta local, al no poder equiparar los precios por un acuerdo preferencial que perjudica a los agricultores españoles.