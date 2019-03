Llega Biomotion Lab, la primera red de franquicias podológicas centrada en la biomecánica deportiva Comunicae

lunes, 11 de marzo de 2019, 12:56 h (CET) Con un método innovador en el campo de la exploración muscular y articular para deportistas, Biomotion Lab se convierte en la solución para clínicas podológicas de toda España La unión de las clínicas Fisioclinic Valencia, Tecnopeu y la agencia de marketing e-deon.net ha dado como fruto la franquicia blanda con más expectativas de crecimiento para este 2019. Las tres empresas, que se han unido para crear Biomotion Lab, ofrecen la solución definitiva para el sector podológico con un servicio integral de formación continua, acciones de marketing y descuentos en productos.

"La experiencia nos demuestra que los podólogos hemos de ser buenos en el tratamiento de nuestros pacientes, pero hoy para hacer crecer una clínica también se necesitan buenos precios, formación continua y conocimientos de marketing", explica Roberto Chaves, gerente de la clínica Tecnopeu. Por otro lado, Salva García, de Fisioclinic Valencia, explica que "la formación es clave para ofrecer valor a los pacientes, el podólogo debe estar en constante formación para conocer nuevos métodos, tecnologías y las mil y una posibilidades que evolucionan constantemente en nuestro sector". Chaves y García son los responsables de la formación específica para podólogos que ofrece Biomotion Lab, mientras que la agencia de comunicación y marketing, e-deon.net, se responsabiliza de gestionar las campañas de marketing de todos los franquiciados de Biomotion Lab.

"Hemos creado una franquicia singular que resuelve una carencia en el sector podológico", declara Lluís Feliu de e-deon.net, antes de explicar que "desde Biomotion Lab ofrecemos formaciones, descuentos y un servicio en comunicación y marketing que garantiza que todos nuestros franquiciados destaquen entre su competencia y mejoren su posicionamiento en el mercado".

Otro de los puntales que garantizan el éxito de Biomotion Lab son los descuentos en productos distribuidos por las empresas Laboratorios Herbitas y Can Peu SL, que proporcionan descuentos exclusivos a los franquiciados. Estos son los principales ingredientes del éxito de esta nueva franquicia que se ha marcado el objetivo de cerrar el año con más de 30 franquiciados en España.

La franquicia Biomotion Lab se está expandiendo en España y cuenta ya con cinco franquiciados en Barcelona, Mallorca, Madrid, Huesca y Valencia. Todos ellos tienen la exclusiva en sus zonas y disfrutan de los descuentos en materiales de ortopodología de Laboratorios Herbitas y Can Peu SL, de las formaciones en el campo de biomecánica (impartidas en Barcelona y en Valencia) y de las acciones de marketing que gestiona el equipo de profesionales de la agencia e-deon.net.

Sobre el método Biomotion Lab

Salva García y Roberto Chaves, especializados en el campo de la valoración biomecánica, han diseñado Biomotion Lab, el método innovador que permite avanzar en el estudio completo y exhaustivo de músculos y articulaciones.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.