Yasmín y su fragante jardín literario “El verdadero amor está orientado, al compromiso de ver por el otro” Carlos Javier Jarquín

lunes, 11 de marzo de 2019, 16:01 h (CET) Literatura, es el brillante arte del arte, es vida e inspiración del Planeta; Cielo, Estrellas, Luna, Sol y Mar. Literatura es respiración de todo ser viviente, todo SER la expresa y vive de diferentes maneras... Son pocos los escritores que tienen éxitos en diversos campos de la literatura, el poder desplazarse noblemente en los distintos géneros literarios es un don de incontables maravillas, escribir profesionalmente sobre variados temas con expresión enriquecedora e inigualable es vivir inundado de talento poético.



Conozcamos brevemente a Yasmín y su fragante jardín literario, durante su niñez y adolescencia obtuvo en su ciudad natal muchos premios literarios, pero esa estrella que iniciaba con magnífico resplandor por más de dos décadas se apagó, solo la autora nos pudiera explicar mejor que porque pausó su vida artística, después de tanto tiempo de vivir, sin vivir conectada a su respiración artística, decidió emprender nuevamente su carrera literaria y por esa encantadora decisión, actualmente es sinónimo de inspiración, es sinónimo de éxito, es sinónimo de indeleble admiración, en los últimos 4 años ha publicado 5 libros.



Yasmín Díaz Sánchez (nació, el 17 de diciembre de 1972, en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, México), sus padres fueron el poeta Manuel Díaz Reta y Sra. María Evelia Sánchez. Es la hermana menor de tres y es madre de tres hijos, es poeta, cuentista, novelista, declamadora y maestra, estudió, Educación Especializada en Español y Relaciones Públicas, con posgrado en Comunicación Organizacional.



Musas de Hispanoamérica

“Musas de Hispanoamérica” es su primer libro publicado, es un poemario de especial y hermoso contenido, la poeta narra con mucho jolgorio el preciado encanto que tiene nuestra maravillosa región Hispanoamericana, en cada uno de sus poemas nos podemos deleitar con diversos temas; ecología, geografía, etnias, historias, etc.



Estantigua

Después de haber publicado su primer libro sobre poesía, Díaz, inició a escribir una novela que se convirtió en trilogía, llamada, “Estantigua”, 1, 2, y 3. Con mucha elegancia, supo narrar el misterio de la muerte, al respecto dice: “Retrato el tema de la muerte y del más allá, así como misterios sobre creencias en diversas culturas, épocas y lugares, su enfoque primordial es dar el valor supremo a la vida sobre la muerte”. Estantigua, 1: Es una obra literaria, cuya narrativa está basada en la Tradición Oral de México.



Estantigua, 2: son misterios provenientes de las culturas, Náhuatl, Maya, Mexica, Mixteca, Tolteca y zapoteca. Cuyos grupos étnicos de la República Mexicana, se encuentran en los estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Chiapas, Estado de México, Oaxaca, Michoacán Puebla, Baja California, Sonora y Sinaloa, entre otros (...).



Estantigua, 3: “Es terror de México para México…es terror de México para el mundo”.



Hidromiel “Hidromiel”, es el quinto libro que publica ésta emprendedora maestra, este pasado Miércoles, (6 de marzo, 2019), fue presentado oficialmente en Weslaco, Texas USA en la Public Library, Joe V. Sánchez, en honor al Día Internacional de la Mujer. En esta presente ocasión la autora nos presenta un libro bordado de exclusivo romanticismo y cautivadora pasión, ella dice: “El lector puede vivir en cada poema las emociones intensas que se desarrollan en una relación de pareja, desde la perspectiva de sentimientos diversos, estos poemas los escribí con la única finalidad de revivir y vivir emociones cuando llega el amor a la vida de una persona”. En cada verso de este romántico ejemplar el lector podrá endulzar copiosamente sus emociones, en él despertará un sentimiento con sabor a miel e indescriptible. Leer Hidromiel, es viajar con abundancia y fidedigna elegancia de amor con amor, por el amor de tu vida.



La literatura es como un jardín inundado de fragancia, colores, tamaño y mucho más, en ella nos podemos perder leyendo todo lo que nos encanta apasionadamente; ficción, drama, filosofía, cómico, etc. El aroma y color de un jardín es plural, el existir de la diversidad es el dulce elogio del Universo… Yasmín, asegura que el enfoque primordial de su obra literaria; "Es proponer por medio mis obras la práctica efectiva de los valores universales. Por lo que prevalecen el amor a la identidad personal, a la Patria, a la familia, a los amigos y a la pareja". Suficientes razones para leer a esta autora de primor incomparable e inagotable.

