eShow publica el ranking Top 300 eCommerce en España

lunes, 11 de marzo de 2019, 11:54 h (CET) Amazon y Aliexpress son los líderes del e-Commerce en España, pero "food" y muebles dinamizan el mercado Barcelona - eShow, la mayor feria de eCommerce y marketing digital del país, que abrirá sus puertas del 12 al 13 marzo 2019 en Fira Barcelona – Montjuic (Pabellón 1), bajo el lema ‘Digital Marketing & eCommerce Leaders’, publica su reconocido Top 300, el ranking de referencia para descubrir los eCommerce que lideran el negocio en España.

La guía es elaborada cada año por The eShow Magazine, con el apoyo de los datos recopilados por Netrica, el servicio de Netquest que mide los principales indicadores en ecommerce a nivel español y latinoamericano. El Top 300 revela los rankings de los eCommerce con mejores resultados en 2018 en España, en cuanto a facturación, pedidos, conversión y ticket medio, además de adelantar tendencias en el sector para 2019.

Algo se mueve a la sombra de los gigantes

En los puestos más altos del ranking se encuentran a los dos gigantes del eCommerce mundial: Amazon y AliExpress. Los dos colosos estadounidense y chino lideran el mercado, tanto en facturación como en número de pedidos y visitas. Amazon es el rey indiscutible del eCommerce en España, sin embargo, la distancia que separa AliExpress y El Corte Inglés es mínima. El grupo español, es el único eCommerce que consigue colarse en el ‘club de los mil millones’, más allá de los dos colosos internacionales. La recién alianza anunciada entre AliExpress y El Corte Inglés, sin duda podría abrir escenarios interesantes.

Carrefour e Ikea, ocupan respectivamente el cuarto y quinto lugar de ventas. Un resultado muy positivo, especialmente para Ikea en su debut en el mundo del comercio electrónico.

Top 5 eCommerce en España por facturación

AMAZON: 4.530.035.920 € ALIEXPRESS: 1.363.381.979 € EL CORTE INGLÉS: 1.192.386.654 € CARREFOUR: 653.430.514 € IKEA: 616.993.857 € El empuje del eFood

2018 ha sido el año del ‘efood’, tanto en el ‘food delivery’, como el ‘grocery shopping’. Las plataformas de entrega de comida a domicilio no paran de crecer (+4% en 2018) y los supermercados recogen cada vez más pedidos para las compras semanales. Los eCommerce de cadenas como Carrefour, Dia, Alcampo, Mercadona o Eroski parecen en los primeros puestos del ranking nacional.

Frescos, bebidas y productos de limpieza impulsaron este crecimiento. Su compra 'online' se sitúa ya en el 18% en España, cuatro puntos por encima de la media europea. Aunque el comercio electrónico de alimentación represente apenas el 1,9% del total, su aumento está siendo exponencial: en cuatro años se ha doblado, hasta involucrar ya a más de 5 millones de hogares en España.

La fidelización clave en la conversión

Los supermercados registraron buenos resultados también en términos de conversión, signo de un hábito de compra ya bastante establecido. Mercadona, en concreto, marca una tasa del 4,5%, el mejor registro nacional.

Lo mismo ocurre con los eCommerce de comida para animales, como Zooplus, Tiendanimal, Miscota o Animalear, las tiendas de nutrición deportiva, como Prozis o Mas Músculo, o las farmacias online, como Dietética Online y Mi Farma. Todas esas categorías cuentan con altas tasas de conversión debido a una clientela fidelizada que realiza sus pedidos online de forma habitual.

Ranking por número de pedidos

Amazon y AliExpress son los que más pedidos reciben, con fuerte predominio de la plataforma estadounidense. En general, todo el sector ha dado un salto hacia adelante, tanto en términos de visitas como de pedidos, algo que hace patente la definitiva explosión del comercio electrónico en España.

Ebay se cuela en la tercera posición, tanto en el ranking de los pedidos únicos como en el de visitas, un resultado que, sin embargo, no se refleja en la facturación, donde la plataforma ocupa el séptimo lugar. De hecho, su ticket medio de compra es bastante más bajo que el de los eCommerce que le adelantan en ese listado.

Tras esas tres realidades internacionales, El Corte Inglés y Carrefour completan el Top5 de pedidos y visitas.

Top 5 eCommerce en España por pedidos

AMAZON: 94.375.748 ALIEXPRESS: 34.084.549 EBAY: 24.075.785 EL CORTE INGLÉS: 7.949.244 CARREFOUR: 5.445.254 Los muebles son la novedad en el ticket medio de compra

En el eCommerce español el sector de los electrodomésticos y tecnología es el líder en cuanto a ticket medio de compra. PcComponentes ocupa la primera plaza, mientras que Apple y Samsung la cuarta y la quinta respectivamente. De hecho, la mayoría de los primeros 25 eCommerce por ticket medio de compra pertenecen al ámbito de la tecnología y electrodomésticos.

Junto con el tecnológico, hay que destacar el auge del sector de los muebles y bricolaje que, por sus características de producto, puede contar con un ticket medio de compra bastante alto. En particular, Conforma e Ikea ocupan el segundo y tercer lugar respectivamente del Top5. Todas estas firmas cuentan con un ticket medio de alrededor de 200 euros, mientras que la media en España ha sido de unos 68 euros. Además, entran en el top 20 otras empresas de muebles y bricolaje como Kenay Home, Bahuaus o La Tienda Home.

Top 5 eCommerce en España por ticket medio

PC COMPONENTES: 240 € CONFORAMA: 202 € IKEA: 201 € APPLE: 198 € SAMSUNG: 197€ Madurez del mercado y usabilidad como clave

A nivel de consideraciones generales, lo que salta a la vista es que el comercio electrónico en España ya es una realidad consolidada. El aumento exponencial de visitas y pedidos únicos marca una dirección clara en los hábitos de compra de los españoles, con una tasa de crecimiento del sector que se acerca al 20% anual.

La facturación también aumenta y se diversifica entre muchos actores, aunque Amazon represente casi el 25% de todo el mercado. Los ingresos del comercio electrónico en España superan ya los 20 millones de euros y el número de pedidos sobrepasa los 300 millones al año, con más de mil millones de visitas.

La tasa de conversión media, en 2018, ha sido ligeramente superior al 2% y este es sin duda un frente que el sector debe atacar para mejorar sus números.

La experiencia de compra, la omnicanalidad, el desarrollo del mCommerce a través del móvil ya no son tendencias a las que enfocarse, sino realidades que hay que implementar con urgencia.

El precio sigue siendo un factor clave, pero ya no es el único. La rapidez en las entregas, así como una sólida política de devoluciones y una plataforma fácil de usar, en muchos casos superan por importancia al factor precio. A nivel de tendencias tecnológicas, el próximo foco de atención serán los asistentes vocales personalizados de las plataformas de eCommerce.

Finalmente, destacar que ya casi no existen barreras generacionales o de género. Hombres y mujeres compran por igual en Internet y la edad de los compradores va de los 16 a los 70 años.

eShow Barcelona 2019

eShow Barcelona es el congreso clave no sólo para el sector del comercio electrónico europeo, sino también para los profesionales y empresas que buscan conocer cómo afrontar la transformación digital y aumentar su competitividad a través del marketing digital, la inteligencia artificial, el big data o la ciberseguridad, entre otros.

eShow Barcelona 2019 aportará las claves de esta r-evolución bajo el lema ‘Digital Marketing & eCommerce Leaders’, reuniendo una vez más a los Keynote/speakers más destacados en el panorama digital. Se darán cita ponentes de empresas como The North Face, Joom, Zalando, Ali Express, Louis Vuitton, Carrefour, Just Eat, Bon Area, entre otros.

Otro de los temas estrella de la feria será la evolución del canal online para el sector supermercados, el Superline, probablemente la rama del eCommerce con una mayor proyección de crecimiento en los próximos años.

Además, repiten dos clásicos de la Feria eShow: el Marketplace Circus, centrado este año en la implementación de la estrategia omnicanal, y eLogistics en el que se analizarán los principales retos logísticos a los que se enfrenta cualquier eCommerce.

Paralelamente a eShow, se celebrará la 4ª edición del congreso eFintech Show y, por primera vez, el Blockchain Show, que abordará las últimas tendencias en el sector financiero. Finalmente, será presentado oficialmente el Top300, la guía pionera con los rankings más actualizados del sector en España.

