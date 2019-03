Alquiler y reservas online de autocaravanas con Autocaravaners Comunicae

lunes, 11 de marzo de 2019, 07:00 h (CET) Facilitar el acceso a una autocaravana, con todo lo que se necesita para disfrutar de la experiencia, es lo que motivó hace poco más de un año a lanzar Autocaravaners, una web especializada en los amantes del camping más completo. Raúl Ortega, gerente de la empresa, comenta algunas de las razones por las que quisieron poner en marcha este proyecto. Así como los objetivos principales que llevaron a tomar esta decisión Un sector en auge

El sector de las AC lleva varios años aumentando. En los últimos años las matriculaciones han experimentado un gran crecimiento. También la demanda de vehículos en alquiler.

Según Raúl Ortega “Autocaravaners nació a principios de 2018 porque nos dimos cuenta de que mucha gente preguntaba cuanto cuesta alquilar una autocaravana, pero casi todas las respuestas tenían que ver con la compra de estas. Desde sus inicios, la página ha experimentado una evolución muy positiva. De hecho, nos ha sorprendido que en apenas un año hayamos crecido tanto”.

El público objetivo al que se dirige el proyecto es muy variado. No solo a nivel nacional, sino también de cara a clientes internacionales, que están más acostumbrados a este tipo de turismo. Especialmente en el norte de Europa, las autocaravanas forman parte del paisaje de muchas zonas. Y no es extraño encontrar matrículas extranjeras descansado en toda la geografía española.

“Atendemos a clientes de muy diversos perfiles y edades. Familias de todo tipo, amigos que buscan disfrutar de una experiencia, etc. Todo lo gestionamos desde nuestra oficina de alquiler de autocaravanas en Barcelona”.

Tres objetivos de la empresa

La empresa de alquiler se ha marcado un objetivo centrado en 3 ejes fundamentales:

La generación de negocio para la sociedad, tanto interno como externo. Siempre procurando un equilibrio entre la modernidad y el cuidado del medio ambiente. “Los autocaravanistas buscan disfrutar de la naturaleza con la máxima comodidad. Por eso demandan que una empresa como esta sea moderna pero amigable con el entorno”.

Poner el capital humano y profesional al servicio de los clientes, resolviendo cualquier problema que pueda surgir. Siempre con un trato cercano y amable.

Una apuesta clara por impulsar el futuro del sector de las AC. “Estamos convencidos de que en España aún hay mucho recorrido. Algunos ayuntamientos se están dando cuenta de que con una inversión mínima se pueden crear áreas en pequeñas poblaciones y ciudades, que repercute después en el pequeño comercio y la economía de la zona”. Un escaparate que aprovecha las nuevas tecnologías

Esta web donde alquilar autocaravanas tiene un diseño limpio y funcional, con acceso fácil a todo lo que las personas interesadas pueden necesitar, como precios, temporadas, equipamiento y consejos. De hecho, en su blog se comentan algunos detalles con los que incluso los no iniciados pueden comenzar a disfrutar del mundo de las AC.

“Hemos querido aprovechar el potencial de la red para ofrecer a todo el mundo un acceso sin complicaciones. En nuestra página se pueden ver los modelos de autocaravanas que tenemos, así como el equipamiento que incluye en el precio. Sin sorpresas, para que se puedan calcular los costes del viaje”. Destaca también el gerente de la empresa.

El sitio está adaptado a todo tipo de dispositivos, por lo que se puede acceder a toda la información desde un smartphone, una tablet o un ordenador con la misma facilidad. Y es que el diseño adaptativo es hoy una obligación para todo tipo de páginas, y Autocaravaners ha querido atender este aspecto.

“Lo que queremos sobre todo es que todo el que se decida a reservar sus vacaciones en una autocaravana disfrute tanto que quiera repetir la experiencia”.

