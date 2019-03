A la mujer Los hombres reconocemos y aplaudimos su espíritu de lucha y de aprovechamiento de todas las oportunidades que la vida les proporciona Jorge Hernández Mollar

sábado, 9 de marzo de 2019, 09:55 h (CET) Es una pena ver cómo los partidos políticos han convertido a la mujer en un “objeto” para utilizarla sin pudor alguno en sus maniobras electoralistas. La mujer española ama de casa, profesional y trabajadora, funcionaria, deportista. artista, actriz o estudiante no necesita que la manipulen porque todas ellas tienen la suficiente dignidad e inteligencia para demostrar que son muy necesarias para cooperar, en el mismo grado de igualdad y de derechos que el hombre, en la construcción y desarrollo de nuestra sociedad.

Los hombres reconocemos y aplaudimos su espíritu de lucha y de aprovechamiento de todas las oportunidades que la vida les proporciona. En el día de hoy, toda la comunidad mundial y especialmente, nosotros los españoles estamos obligados a reconocer y agradecer a nuestras mujeres el gran bien que han proporcionado y seguirán proporcionando a España y a toda la humanidad; sin ellas el mundo no podría existir…para eso las creo Dios.

La mujer es la única en toda la creación, capaz de ofrecer la vida al hombre desde su nacimiento y acompañarle en su largo viaje…hasta el final. Gracias y felicidades.

