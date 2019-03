Aumenta el número de mujeres interesadas en incorporarse al mercado laboral Tech según KeepCoding Comunicae

viernes, 8 de marzo de 2019, 17:33 h (CET) Del total de asistentes al primer Récord Guinness del ámbito Tech, celebrado en Madrid el pasado mes de enero, un 40% era mujer. Una apuesta de las nuevas generaciones: según datos de KeepCoding, no existen grandes diferencias entre el número de hombres y mujeres matriculados en sus bootcamps para aprender a programar desde cero; algo que sí ocurre en programación avanzada, donde las féminas sólo representan el 20% de los inscritos Las cifras lo demuestran: cada vez más mujeres decantan su vida laboral hacia el ámbito tecnológico. Un buen ejemplo de ello está en los asistentes del primer Récord Guinness del ámbito tecnológico, celebrado en España el pasado enero, donde un 40% era mujer.

Además, las nuevas generaciones de mujeres apuestan cada vez más por el ámbito tecnológico. Según datos de matriculación de KeepCoding -el centro de formación de alto rendimiento en programación especializado en crear nuevos programadores y acelerar sus carreras-, en los bootcamps para aprender a programar desde cero no hay grandes diferencias entre la cifra de hombres y mujeres matriculados. Sin embargo, en los bootcamps dirigidos a programadores con experiencia, el porcentaje de mujeres participantes no supera el 20%. Asimismo, en este centro de formación tecnológica el 70% de su plantilla son mujeres.

Para Adriana Botelho, CEO de KeepCoding, “el interés de las mujeres por la programación y la tecnología tiene un claro sesgo generacional. La razón de que la cifra de alumnas que tenemos en cursos de programación más avanzados sea mucho menor es porque, en su mayoría, se formaron en este ámbito hace una década”. A pesar de ello, Botelho cree que “el mensaje de la necesidad de más mujeres Tech va calando y cada vez hay una mayor equidad de género, como se puede ver en los matriculados en KeepCoding en formación para aprender a programar”.

Por culpa de este sesgo generacional, todavía queda un largo recorrido para alcanzar la equidad en las plantillas que tiene como objetivo muchas empresas tecnológicas. De hecho, en los últimos 20 años, la presencia de mujeres en el sector tecnológico sólo ha pasado del 33% al 37,4% según datos del estudio sobre 'Salarios y política laboral en el hipersector TIC 2017-2018', elaborado por AMETIC.

Además, actualmente sólo un 25% de mujeres se decantan por carreras STEM (Ciencia-Tecnología-Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en inglés), según el último informe del INE. por lo todavía queda un largo camino para contar con más perfiles femeninos seniors en este ámbito.

Para cambiar esta situación y disminuir la brecha generacional y fomentar la equidad de las plantillas en el ámbito laboral relacionado con las TIC, Accenture y KeepCoding se han unido para potenciar la formación de mujeres en programación avanzada. Gracias a este acuerdo, 10 mujeres podrán disfrutar de una oferta de becas con un descuento del 25% para la realización de los bootcamps de alto rendimiento especializados en desarrollo Full Stack Web, Mobile, Big Data, Machine Learning o DevOps, en las ediciones que empiezan el próximo mes de mayo en KeepCoding.

Colaboración con iniciativas para el empleo de mujeres en el ámbito Tech

Además de este acuerdo con Accenture, otro de los aliados de KeepCoding para el fomento del empleo y la presencia de mujeres en el ámbito Tech es Cloud Cocachers, uno de los principales patrocinadores del primer Récord Guinness del ámbito Tech en nuestro país con el que se inició el movimiento Acelera España, que aspira a reconvertir el paradigma de la empleabilidad en España, y que destaca por contar con con un 50% de mujeres en su plantilla y la mitad de su equipo directivo representado por a mujeres.

Así, Paula Quirós, CMO de Cloud Coachers, afirma “este reparto es muy poco habitual en empresas tecnológicas y nos sentimos orgullosos de que en nuestro caso sea así. Un elemento clave de nuestra empresa para atraer el talento femenino es nuestra flexibilidad, al permitir el teletrabajo o el trabajo en remoto, opciones que aumentan la conciliación entre la vida profesional y la personal”.

Otra de las empresas con las que KeepCoding mantiene una alianza estratégica es Power to Code. Se trata de una asociación sin ánimo de lucro que trabaja para mejorar el acceso de niñas, adolescentes y mujeres a las disciplinas STEM y acelerar la igualdad de género en este ámbito, y que se alzó con el reconocimiento como ‘comunidad Tech con mayor presencia en el Récord Guinness de la clase de software con más alumnos del mundo’ batida el pasado mes de enero. Un reconocimiento que coincide con el aumento de su comunidad en los últimos años en Madrid, que ha pasado de tener 7 niñas adscritas al programa Technovation Challenge en 2016; 100 en 2017; 400 en 2018, y 800 en 2019.

