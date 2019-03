Las españolas, en el top 3 de las europeas que mejor gestionan sus pagos, según Intrum Comunicae

viernes, 8 de marzo de 2019, 17:34 h (CET) Sólo 2 de cada 10 mujeres españolas ha pedido dinero prestado o ha agotado el límite de su tarjeta para pagar facturas en los últimos 6 meses Elvira Rodríguez, presidenta de la CNMV o Christine Lagarde, directora gerente del Fondo Monetario Internacional son algunas de las mujeres europeas más influyentes del mundo financiero. Sin embargo, no hace falta fijarse en posiciones destacadas para afirmar que las mujeres son un ejemplo a seguir en la gestión de las finanzas.

Esta es la conclusión que se extrae del último Informe de Pagos de Consumidores realizado por Intrum, líder en gestión de créditos y activos. Sus más de 24.390 encuestas posicionan a las españolas en el top 3 de las europeas que responden más positivamente cuando se trata de pagar facturas a tiempo, sólo por detrás de las ciudadanas de Estonia (68%) y República Checa (66%).

Este cumplimiento en sus obligaciones de pago, situado 10 puntos por encima de la media europea, tiene una relación directa con la cultura financiera de las españolas. Y es que el 88% considera relevante efectuar los pagos en las fechas establecidas.

Prioridades de pago por sexos

Las compras online son las facturas que antes abonan las mujeres españolas (75%), seguidas por los costes del cuidado de los niños (67%) y las facturas médicas (64%). Por su parte, los hombres dan prioridad a los costes de teléfono fijo, los costes del cuidado de los niños y las compras online (68% en todas ellas).

La predisposición que tiene el 64% de los hombres a pagar cuanto antes los recibos de las tarjetas de crédito, frente al 54% de las mujeres, denota el mayor uso que dan a este ‘dinero de plástico’. Así, mientras que casi 3 de cada 10 hombres españoles (28%) han agotado el límite de su tarjeta o ha solicitado dinero prestado en el último semestre, tan solo un 23% de las mujeres españolas han recurrido a esta práctica. Es más, de las que han necesitado pedir dinero prestado, casi la mitad lo ha pedido a su banco habitual y un 35% a sus familiares más directos.

Mujeres digitales que quieren más cultura financiera

Las finanzas digitales tienen el potencial de proporcionar el acceso a servicios financieros de forma más rápida y cómoda, con solo un clic. Estas facilidades que se han extendido al ámbito financiero han modificado los comportamientos de pago hasta el punto de que el 72% de las mujeres españolas realizan pagos online y el 40% a través del móvil.

La digitalización, sumada a la facilidad de acceso al crédito que permiten los smartphones y otras cuestiones económicas, ha favorecido que los créditos solicitados por los hogares españoles se hayan incrementado en el mes mayo de 2018 casi un 15%, cuando en Europa apenas lo hacían el 7%, según datos del Banco Central Europeo.

Concretamente, el 41% de las mujeres reconoce ver las compras a crédito con buenos ojos. Sin embargo, saben manejarlo sin llegar a cotas de endeudamiento que ahoguen su día a día, pues 6 de cada 10 ahorra cada mes. En la mayoría de los casos, la motivación de este ahorro tiene que ver con hacer frente a gastos imprevistos (65%), pero también para viajar (45%), por si se quedan sin trabajo (25%) o para su jubilación (19%).

A pesar de estas buenas gestiones financieras, al 59% de las mujeres les hubiese gustado aprender más sobre economía doméstica en el colegio, ya que no solo se trata de controlar los ingresos y gastos, sino también, analizar los objetivos vitales y saber cuál es la estrategia financiera más adecuada.

