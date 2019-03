CLUBHAUS aterriza en Barcelona para desafiar los límites del arte, del juego y del comer Comunicae

viernes, 8 de marzo de 2019, 17:44 h (CET) El grupo FOODCLUB vuelve a revolucionar la escena gastronómica de la ciudad con la llegada de CLUBHAUS; el primer espacio multi-conceptual que mezcla el arte, el juego y el buen comer, como ingredientes cruciales de una experiencia canalla y provocadora ​CLUBHAUS​, parte del exitoso grupo hostelero, FOODCLUB, abrirá sus puertas el ​8 de marzo de 2019 ​en pleno centro del histórico distrito del Born.



Ubicado en un impresionante edificio del siglo XIX, CLUBHAUS agita la escena artística y gastronómica de Barcelona, ofreciendo inspiración a todas horas del día, para los amantes del arte, del j uego y del buen comer.

Clubhaus cuenta con un espacio multi-conceptual que incluye dos restaurantes y tres bares, una sala de karaoke, una zona de j uegos y una sala de “​members-only​” - un área exclusiva para amigos y almas creativas, que presentará todo tipo de actividades y originales eventos, recreando un ambiente divertido para estimular la co-creacion.

CLUBHAUS abre el día 8 de marzo de 2019 en Barcelona y está en Avenida del Marquès de l’Argentera, 13 http://www.clubhaus.es/amigo​

De la mano de Joel Serra Bevin, un cocinero rompiendo reglas dentro y fuera la cocina y Alberto Mateos, músico y apasionado del arte, transforman CLUBHAUS en el hogar lejos del hogar para todas las mentes creativas de Barcelona, creando un espacio de sinergias y co-creaciones.



“Queremos reforzar la idea que ser creativo es como la belleza - es una actitud. Y en CLUBHA US, todos somos creativos”, dice Alberto Mateos, co-fundador de CLUBHAUS. ​“Rodeado de artistas de todas las disciplinas, ofrecemos un lugar para potenciar esa actitud creativa compartiendo experiencias y creando sinergias”.



Con una superficie de 700 m2, diseñado por MOTEL STUDIO, el reconocido estudio de diseño con sede en Barcelona, CLUBHAUS se divide en tres espacios - Showroom - la sala de exposición en el piso principal, ​Jungle Room ​- la sala de la j uegos en el piso inferior y la joya de la corona, ​Galaxy Room –​ un área privada para amigos creativos (y el secreto mejor guardado de CLUBHAUS).



En un espacio que rezuma aires creativos, el equipo de MOTEL STUDIO, desafía los límites del diseño en un entorno acogedor de día, así como, canalla y atrevido al caer la noche. Inspirándose en la bulliciosa energía de Barcelona y la privilegiada ubicación de CLUBHAUS en el corazón del Born, MOTEL STUDIO ha conseguido que cada una de las salas de este desenfadado espacio, tenga identidad propia.



En cuanto a su oferta gastronómica, j uega una vez más con los extremos, presentando un innovador menú que fusiona a la perfección la auténtica ​street food de Asia y México, incorporando sus origines a la oferta gastronómica de CLUBHAUS.



“Creo en la comida autentica y real cocinada por gente apasionada, es alimento para hedonistas con gusto por la buena vida​, dice Joel Serra Bevin, cabeza creativa de la oferta culinaria de CLUBHAUS, ​“Confiamos en el placer porque la gula nunca es un pecado y cada día y cada noche merece ser memorable”



Showroom

Abierta todo el día, ​Showroom es el ​meeting point idílico, donde arte y comida comparten el mismo interés: inspiración. Con un diseño urbano y exhibiciones de arte itinerantes, es el lugar perfecto para los hambrientos que buscan un sitio donde desconectar y dejarse inspirar.



Por la mañana, Showroom ofrece una clasica oferta de desayunos, saludables, y no tan saludables, así como, los mejores cafés de HIDDEN COFFEE en su icónico coffee corner. La carta de Showroom es una original oferta fusionando los ‘streetfoods’ asiáticos y mexicanos, hecha para perderse en las calles más rebeldes del mundo y descubrir lo nuevo.



Jungle Room

Ubicado en el piso inferior, ​Jungle Room ​es donde empieza la diversión sin límites. Abierta a partir de las 19.00h, Jungle Room eleva la tradicional sala de juegos a un nuevo nivel. Desde un minigolf en los baños y mesa de ping pong con vistas a la cocina, a una sala de Karaoke privada – Jungle Room es el sueño de todo niño adulto. Comenzando con una de sus hamburguesas y “hotbutis”, para seguir con su puntera coctelería y música de los años 80 y 90, el impasse de comida a bebida y j uego forma parte del ADN de JUNGLE ROOM



Galaxy Room

El Galaxy Room, es un espacio secreto de co-creación, disponible exclusivamente para invitados, con diferentes sesiones creativas que activarán todos los sentidos; desde ​masterclasses, workshops, after-works, noches de cine, despligue de nuevas artes escenicas,etc. El espacio te permite desconectar de esos dias ajetreados de la ciudad, para dejarte llevar a otra Galaxia. ​Es el rincón escondido, osado y desatado dónde se desafia la gravedad con la creatividad e ilusionon de todos los artistas invitados.



Clubhaus se implica

Clubhaus es un club social, abierto a todo el mundo e ilusionado de dar la bienvenida a todos que quieran formar parte de él, cuidando sus valores y misión de celebrar el arte, el j uego y el comer. Con una ecléctica agenda semanal de arte, diseño, moda, cine y música colaborando y apoyando al talento local, CLUBHAUS ofrece beneficios y ofertas especiales para sus amigos. Y es más - con la misión de compartir y devolver algo a la comunidad, CLUBHAUS colabora con Oceanic Global, l​a organización sin fines de lucro que crece con el objetivo de crear conciencia sobre los problemas que afectan a los mares. ​Impulsado así un cambio positivo, CLUBHAUS apoya Oceanic Global, compartiendo la causa con sus amigos y donando los 25€ de inscripción a la organización, así como el 20% de cada pieza de arte vendida a través de las exposiciones itinerantes.

Clubhaus romperá con todas reglas con su atrevida propuesta de FOOD + ART + PLAY. Un espacio dónde uno nunca se aburre, donde podría estar encerrado y vivir feliz para siempre.

