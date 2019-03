Retrato de la inmigración en España por AIS Group: un cambio de tendencia y una evolución por sexos Comunicae

viernes, 8 de marzo de 2019, 17:18 h (CET) 157.500 inmigrantes abandonaron en los tres últimos España, la mayoría son originarios de países de la Unión Europea.vLas mujeres son el colectivo que más ha crecido entre los residentes extranjeros, ya que ha aumentado en 40,000 personas y especialmente se destaca la llegada de la población femenina americana En los 3 últimos años, el número de extranjeros residentes en España apenas ha crecido en 5.000 personas, pasando de cerca de 4.729.000 personas en 2015 a algo más de 4.734.000 en 2018. Este colectivo representa el 10,1% del total de la población. Así se desprende de los indicadores sociodemográficos Habits Big Data de AIS Group, empresa especialista en la aplicación de inteligencia artificial a sectores como el marketing.

“El dato llamativo –revela Agustí Amorós, director de desarrollo de negocio de AIS Group- llega al analizar la evolución de la inmigración en ese periodo por sexos”. Mientras que el número de hombres ha caído en algo más de 35.000, el de mujeres ha crecido en más de 40.000 personas. De este modo, se equilibra mucho más la diferencia de residentes extranjeros por sexo. Si en 2015 había casi 90.000 hombres más que mujeres, el saldo de 2018 deja esta diferencia en poco más de 13.000.

El origen de los nuevos residentes extranjeros

En estos tres años el número de extranjeros que se han establecido en España ha aumentado en unas 162.500 personas. Sin embargo, del orden de 157.500 han abandonado el país, principalmente originarias de países de la Unión Europea. De hecho, de acuerdo con los indicadores Habits Big Data, la cifra de europeos de la UE residentes en España ha descendido un 8,1%, siendo el único colectivo que se ha reducido.

Aun así, los ciudadanos de estos países que habitan en nuestro país conforman todavía el segmento de extranjeros más numeroso. Suponen el 37,8% del total de inmigrantes. Esto son cerca de 1,8 millones de personas, que se reparten entre hombres y mujeres de forma prácticamente equitativa. Apenas hay unas 2.700 mujeres más que hombres, algo que no deja de ser destacable, pues en años anteriores como 2015, la cifra de europeas era casi 20.000 personas inferior a la de europeos.

Al contrario que los originarios de la UE, lo que sí ha aumentado en el periodo entre 2015 y 2018 es el colectivo de europeos provenientes de países no miembros, que ahora es unas 25.000 personas más numeroso que en 2015, alcanzando las 271.000 personas.

En total, los europeos, sumando los originarios de la UE y los de otros países, representan el 43,5% del total de inmigrantes que viven en España.

Tras ellos están las personas provenientes de los territorios americanos, que con 1,1 millones constituyen el 24,5% de los residentes extranjeros en nuestro país. Prácticamente 1 de cada 4 inmigrantes vienen de América. Su evolución desde 2015 ha sido al alza, habiendo aumentado el colectivo en casi 59.000 personas (5,3%), de las cuales algo más de 43.000 son mujeres. Si bien de entre las personas americanas residentes en España la mayoría provienen de países de América del Sur, en estos tres años, la mayoría de los nuevos empadronados proceden de América Central y el Caribe.

Los africanos son el tercer grupo más cuantioso. En el periodo analizado su presencia ha aumentado un 2,2%, lo que representa cerca de 22.800 personas. Superan así el 1.066.000 de personas. También en el caso de las personas originarias de África, el crecimiento ha sido mayor entre las mujeres que entre los hombres. Esto es unas 19.000 mujeres frente a 3.800 hombres.

Respecto a la comunidad asiática residente en España, ésta ha aumentado en unas 54.500 personas desde 2015, es decir, un 14,2%. El total de personas provenientes de Asia que vivía en España en 2018 superó las 440.000. Esto equivale al 9,3% de los inmigrantes. Igual que ocurre con africanos y americanos, el crecimiento del colectivo asiático también es mayor entre las mujeres que entre los hombres.

Por último, y a mucha distancia, están los ciudadanos originarios de países de Oceanía que no alcanzan ni el 1% del total de extranjeros residentes en nuestro país. Se cuentan apenas 3.300 personas.

La inmigración por países

Hay dos grandes grupos de extranjeros residentes en España en función de su país de origen. El más numeroso son los ciudadanos procedentes de Marruecos, unas 770.000 personas en 2018. Esto es cerca de 20.000 personas más que en 2015, por lo que el colectivo ha aumentado un 2,6%.

Siguiendo la tónica general, en estos tres años, lo que más ha aumentado es la presencia de mujeres marroquís, pues 3 de cada 4 nuevos residentes de esta nacionalidad son mujeres. De todos modos, los hombres todavía superan en más de 90.000 individuos a las mujeres.

El otro gran colectivo de inmigrantes que residen en territorio español son los originarios de Rumanía. De hecho, era el grupo más cuantioso en 2015. No obstante, en 2018, el total de ciudadanos rumanos empadronados en nuestro país se situó en 676.000. Esto es un 10% menos de los que vivían en España en 2015.

“Algo más de 76.000 personas rumanas han dejado el país desde 2015”, comenta Amorós. “Esto representa el conjunto de personas más numeroso de entre los que han abandonado España en términos absolutos, o sea, hablando de individuos”.

Tras los rumanos, están los ecuatorianos, cuya comunidad se ha reducido en 41.000 personas y los británicos, habiendo menguado su presencia en 40.000 personas en estos tres años.

También tendencia descendente presentan grupos como bolivianos, alemanes, búlgaros, polacos, portugueses o noruegos.

“Todo lo contrario pasa con los ciudadanos procedentes de Venezuela, que es la comunidad que más ha crecido en número de personas”, afirma el representante de AIS Group. “Los indicadores reflejan que desde 2015 se han empadronado en España más de 47.000 venezolanos, alcanzando así ahora el total de residentes de este país la cifra de 95.600.”

Otro gran flujo de migración proviene desde Honduras. Este colectivo ha crecido casi un 75% en el mismo periodo, pasando de ser 43.300 los hondureños residentes en España, a superar los 75.300.

Los siguientes con mayor crecimiento en número de personas han sido los italianos, que han aumentado su comunidad en España en algo más de 27.000 personas, llegando a un total de 206.500 residentes. Y tras los italianos, los ciudadanos chinos. España ha recibido a 24.700 nuevos empadronados de esta nacionalidad, hasta llegar a casi 216.000 residentes. De este modo la comunidad china es el cuarto colectivo más numeroso tras marroquís, rumanos y británicos.

Residentes extranjeros por comunidad autónoma

La comunidad que más residentes extranjeros ha recibido entre 2015 y 2018 ha sido Cataluña, donde los más de 54.000 inmigrantes llegados en ese periodo sitúan el total de ciudadanos de nacionalidad no española en 1.082.000. Esto supone un crecimiento de un 5,3%.

La segunda región que mayor inmigración ha acogido es la comunidad de Madrid, unas 15.000 personas, lo que coloca la comunidad extranjera en algo más de 825.000 personas.

País Vasco y Canarias son las otras dos zonas con mayor volumen de inmigración.

En cambio, Comunitat Valenciana y Andalucía, comunidades donde los colectivos de extranjeros son el tercero y el cuarto más numeroso del país respectivamente, “han sufrido una considerable pérdida de ciudadanos inmigrantes”, destaca Amorós. De hecho, son las regiones que más personas originarias de otros países han abandonado. Concretamente unos 35.000 la Comunitat Valenciana y cerca de 15.000 Andalucía.

Acerca de AIS Group

AIS Group es una empresa de consultoría estratégica, financiera y tecnológica con operaciones a nivel internacional. Su especialidad es generar valor a partir de los datos mediante técnicas de inteligencia artificial, inteligencia de negocio y la tecnología. Para ello, se apoyan en la creación de sistemas de soporte a la toma de decisiones basados en la modelización estadística para la previsión y matemática para la optimización, así como en el uso de técnicas Big Data y Machine Learning.

Una de sus actividades principales es el cálculo de indicadores sociodemográficos y económicos, que integran en la solución en Habits, una herramienta fundamentada en obtener un mejor conocimiento del cliente y especialmente del público no vinculado, de cara a planificar estrategias y acciones de marketing, ventas o distribución más eficientes, que se traduzcan en un mayor impacto comercial y con un elevado retorno de la inversión.

AIS Group lleva desde 1987 trabajando en España y en otros 15 países en el mundo, especialmente en América Latina. Entre sus clientes se cuentan entidades como Grupo BBVA, Solvia, Generali, Auchan Retail España y el Ayuntamiento de Barcelona (Barcelona Serveis Municipals).

MediaKit



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas CLUBHAUS aterriza en Barcelona para desafiar los límites del arte, del juego y del comer Licoret consigue el Sello de Confianza Online HPS ofrece un servicio de atención geriátrica a la Tercera Edad en más de 300 hogares Cooltech: un innovador tratamiento contra la grasa localizada, según Tus Clínicas Las españolas, en el top 3 de las europeas que mejor gestionan sus pagos, según Intrum