"ASPY me promocionó a la dirección estando de baja maternal" Comunicae

viernes, 8 de marzo de 2019, 17:18 h (CET) La Dra. Gen. Adjunta valora el posicionamiento de ASPY en cuestión de género La Directora General Adjunta de ASPY Prevención, Sara Sánchez, narra su experiencia personal y profesional con motivo de la celebración del 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora. Sara Sánchez es Ingeniera Industrial, Máster en Administración y Dirección de Empresas, Técnica en Prevención de Riesgos Laborales y, actualmente, Directora General Adjunta de ASPY Prevención.

En una reflexión sobre el significado personal sobre el Día de la Mujer Trabajadora, Sánchez explica que le gustaría que la igualdad fuera total y la celebración de este día no fuera necesaria. “Para mí significa dar visibilidad a las dificultades con las que, lamentablemente, se siguen encontrando muchas mujeres, en todos los ámbitos. Y una oportunidad para destacar y dar voz a mujeres referentes para todos, especialmente pensando en las nuevas generaciones. Mirando atrás, se ha recorrido un largo camino pero aún no es suficiente.”

Sánchez recuerda su etapa de universitaria como la etapa de su vida donde vivió más dificultades aunque asegura que “sólo servían para motivarme a esforzarme más y demostrar que era capaz de hacerlo”.

La actual Directora General Adjunta de ASPY Prevención se incorporó a la empresa en el 1999 como técnico de prevención en la dirección del Servicio de Prevención. Posteriormente, accedió al área de calidad, haciéndose cargo, en 2008, de la subdirección del departamento. Esos años en Calidad le permitieron interactuar con todas las direcciones y conocer de primera mano el funcionamiento de toda la empresa. Este conocimiento le ayudó en el salto a la dirección comercial, en 2014, del mismo modo que pasó con la posterior promoción a la dirección general en 2017. “Nunca he sentido discriminación de ningún tipo. Por fortuna “aterricé” en una empresa donde el 57% de la plantilla la conforman mujeres, presentes en todos los perfiles de la organización, técnico, sanitario, administración, y también en el equipo directivo. Actualmente las políticas de promoción y selección de la empresa se fundamentan en las personas y en sus capacidades, no en su género. Es un ámbito en el que todavía hay mucho por hacer pero ASPY está en el camino correcto”.

En cuanto a la percepción de la maternidad en el mundo laboral, Sánchez asegura que su caso fue especial ya que la empresa le promocionó a la dirección estando de baja de maternidad. “Todavía hoy la maternidad penaliza profesionalmente. El hecho de ser madre aún hoy ralentiza el desarrollo profesional de la mujer, ya que somos nosotras las que principalmente detenemos y posponemos nuestra actividad laboral, para dedicarnos al cuidado de la familia. Celebro los avances en materia de igualdad pero creo que queda mucho por hacer. Mi caso es un tanto especial, ya que ASPY me promocionó a la dirección estando de baja maternal. Entiendo que no es la “norma”, se trata un punto a favor de la empresa según mi punto de vista, el deseo de ser madre nunca debería jugar en contra de la promoción de una trabajadora con talento”.

Sánchez recalca la necesidad de educar a niños y niñas por igual para conseguir que la igualdad sea una realidad. “Les diría a ambos exactamente lo mismo. Que hagan lo que quieran, que serán los mejores profesionales si se lo proponen. Que no escuchen a quien le diga que no vale para las mates, la física o la química. Que pueden ser programadores, científicos, biólogos, periodistas o directores de arte… sólo deben esforzarse y poner pasión en lo que decidan”.

Sobre ASPY Prevención

ASPY Prevención presta servicios de prevención ajenos a más de 41.000 empresas desde su constitución en 2006. Con un concepto de servicio preventivo integral y exclusivo ofrece a sus empresas clientes cobertura desde las cuatro especialidades preventivas: Medicina del Trabajo, Seguridad, Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología Aplicada. Su equipo de 1200 profesionales, y sus 220 puntos de servicio en todas las provincias españolas garantizan a empresas y trabajadores una adecuada actuación preventiva y un completo asesoramiento técnico y sanitario. www.aspyprevencion.com

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas CLUBHAUS aterriza en Barcelona para desafiar los límites del arte, del juego y del comer Licoret consigue el Sello de Confianza Online HPS ofrece un servicio de atención geriátrica a la Tercera Edad en más de 300 hogares Cooltech: un innovador tratamiento contra la grasa localizada, según Tus Clínicas Las españolas, en el top 3 de las europeas que mejor gestionan sus pagos, según Intrum